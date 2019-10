A Kovászna Megye Tanácsa és a Kovászna Megyei Művelődési Központ által közösen szervezett fesztivál nyitórendezvényén Imreh István, a központ vezetője üdvözölte a megjelent fotósokat, fotóklubelnököket és az érdeklődőket, s elmondta, hogy nagy öröm számukra, hogy második alkalommal is sikerült megszervezni a Székelyföld három megyéjében működő tíz fotóklub több mint 130 fotósának munkáiból összeállított tárlatot. Megköszönve a fotósok hozzáállását, hozzátette: a művelődési központ a következő években is folytatja a szemle megszervezését, ameddig igény lesz rá.

Vargyasi Levente fotográfus, a Kovászna Megyei Művelődési Központ munkatársa, az esemény „lelke”, szervezője is köszöntötte a jelen levő kollégákat és a közönséget. Bemutatta a tíz kiállító fotóklubot, és megköszönte a csoportok vezetőinek a mozgósítást, amely nélkül a képanyag összegyűjtése és a jelen kiállítás nem jöhetett volna létre.

Délután nyílt tárlat a 37. Magyar Sajtófotó-kiállítás anyagából, ami különlegesnek számít, hiszen Romániában évtizedek óta nem rendeztek ilyen témájú megmérettetést. A magyarországi megmérettetésről Beliczay László sajtófotós mesélt, aki bevallotta, nagyon örül, hogy 37 év után először a kiállítási anyag átlépte a határt, és végre Erdélyben is bemutatásra kerül, elsőként Sepsiszentgyörgyön. Szigethy Tamás, a kiállítás kurátora videóüzenetben köszöntötte a jelenlevőket, s elmondta: az idei pályázatra 276 fotós küldött össze­sen 2476 pályaművet. A megmérettetésen díjazott alkotásokat a Szabadság téren felállított sátorban lehet megcsodálni október 20-ig.

Később az Árkosi Kulturális Központ adott otthont az André de Dienes életét és munkásságát bemutató kiállításnak. Kincses Károly fotómuzeológus, a tárlat kurátora vetített képes előadást tartott Dienes Andor pályafutásáról. Neve itthon kevésbé ismert, pedig maga is hollywoodi csillaggá nőtt, méltón büszkélkedhetnénk vele. Anyakönyvi kivonata szerint Kézdivásárhelyen látta meg a napvilágot 1913. december 18-án. A céhes város melletti Torján élt és nevelkedett, majd 12 éves volt, amikor édesanyja tragikus halálát követően nyakába vette a világot és elindult szerencsét próbálni. Hosszú és nehéz utat járt be, amíg Hollywoodba ért. Dolgozott kifutófiúként és selyemüzlet alkalmazottjaként is Budapesten. 19 évesen már Magyarországról indult újra útnak, bejárva gyalogszerrel Európa több országát, de megfordult Észak-Afrikában, Tunéziában is. 1939-ben, követve bátyját, emigrált az Egyesült Államokba. Dolgozott Arnold Gingrich-nek, publikált a Vogue, az Esquire és a Montgomery Ward magazinokban. 1945-ben találkozott egy akkor még Norma Jeane néven ismert gyári munkással, akit a fényképei segítettek, hogy Marilyn Monroe-ként váljon ismertté. Fotózta azonban Ingrid Bergmant, Elisabeth Taylort, Shirley Temple-t és Marlon Brandót is. Kovászna Megye Tanácsa, a Kovászna Megyei Művelődési Központ és a Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület célja bemutatni mindazt, amit André de Dienes megvalósított. Október 22-étől a kiállítás Dienes szülővárosában, a kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Házban lesz megtekinthető.

A szombati nap zárórendezvényét, az Alföldi Róbert fotógyűjteményéből válogatott, A múlt szabadsága című kiállítás megnyitóját 19 órától tartották a Magma Kortárs Művészeti Kiállítótérben. A magyarországi és a külhoni avantgárd legjelentősebb művészeinek reprezentatív műveit tartalmazó, nemzetközi viszonylatban is különlegesnek számító, hiánypótló tárlat november 29-ig látogatható.