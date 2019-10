Cătălina Savin, a megyei vidékfejlesztési hivatal igazgatónője értesített arról, hogy a 16.4-es intézkedésre (Piaci szereplők partnerségi kapcsolatainak és helyi piacok kialakításának támogatása) a megyében egy újabb csernátoni partnerség nyújtott be pályázatot. Ebben az évben összesen 4,7 millió euróra lehetett pályázni, a határidő június 30-án járt le.

Ez már az ötödik partnerség a megyében, amely a legfeljebb százezer euró értékű támogatásra pályázik. Az előző években négy partnerség nyert el százezer euró körüli támogatást helyi piacok fejlesztésére és rövid ellátási láncok kialakítására. Egyikük az illyefalvi LAM Alapítvány vezetésével a helyi feldolgozó tejtermékeit és a nagykereskedők nélküli piac előnyeit népszerűsítette, a másik, az Agrosic Közösségek Közti Társulás által vezetett partnerség a kürtőskalácsot, a házikenyeret és a mézespogácsát népszerűsítette, a harmadik, szitabodzai partnerség ökotejtermékeket és húskészítményeket kínált saját üzleten keresztül, de nyert ezen a pályázaton a kézdivásárhelyi Lacto Coop tejszövetkezet is, amely Kézdi tejtermék néven népszerűsíti tejkészítményeit.

A 16.4-es intézkedés célja, hogy támogassa a mezőgazdasági termelők, a feldolgozók és a forgalmazók (üzletek, vendéglők, szállodák, vidéki panziók) közötti, ún. rövid láncú közreműködés és ellátás kiépítését, valamint a helyi piacok fejlesztését. A piaci szereplőknek (termelő, feldolgozó és forgalmazó) egyszerű partneri szerződést kell kötniük. A csernátoni partnerségben például öt termelő és a helyi tanács kötött ilyen szerződést. A támogatásból zöldségmosó, -szárító, -válogató, -zsákoló és -címkéző gépsort szeretnének vásárolni, a partnerek által megtermelt zöldségeket pedig Csernátoni friss zöldség márkanév alatt szeretnék népszerűsíteni. A helyi tanács a partnerként szereplő tagok számára ingyenes eladási helyet biztosít a csernátoni főút melletti modern piacon, valamint szerepet vállal a rövid láncok és a friss zöldségek reklámozásában. A pályázaton igényelt 100 ezer euróból kondicionáló gépsort (mosó-, szárító-, válogató-, zsákoló- és címkézőgépet) szeretnének vásárolni, emellett reklámkiadványok és reklámfüzetek nyomtatási költségeit, reklámmolinók elkészítésének költségeit és a zöldségek reklámozására létrehozandó számítógépes honlap költségeit is belefoglalták a költségvetésbe.

Az előző évekhez viszonyítva idén nagyon nagy a versengés, a meghirdetett határidőig 163 pályázatot tettek le, a pályázati keretösszeg viszont csak 50 támogatás kifizetésére elegendő. Országos szinten jelenleg a pályázatok elbírálása folyik, ezután következik az elért pontszámok alapján az országos rangsorolás.

Cătălina Savin elmondása szerint a 17.1-es számot viselő intézkedésnél (Növénykultúrák és állatok biztosításának támogatása) a megyében letett 14 pályázatból eddig 6-ot nyilvánítottak sikeresnek, és a napokban írták alá ezekre a kifizetési szerződést. Új pályázatokat is folyamatosan fogad az ügynökség számítógépes rendszere, egészen a november 30-i határidőig. A pályázható összeg 42,8 millió euró, a múlt hét végéig mindössze 1,61 millió értékben tettek le pályázatokat a biztosítási összegek részleges vissza­igénylésére.

A kisgazdaságok 15 ezer eurós támogatásánál a kiírási határidő december 31-e, itt azonban a hegyvidéki pályázatoknak elkülönített pénz teljesen elfogyott, és meg is történt az országos eredmény kihirdetése. Összesen 827 pályázat került fel a nyertesek listájára, sajnos ebből mind­össze három pályázó megyénkbeli, két méhész és egy növénytermesztő. A három nyertes pénteken alá is írta a szerződést, ugyanaznap leadták kifizetési kérelmüket, a megyei hivatal pedig pénteken továbbította az országos ügynökség felé a 11 250 eurós első részletet illető kifizetési kérelmet. A nem hegyvidéki kisgazdaságok pályázatainál a kiírt 32,13 millióra 35,4 millió értékben tettek le pályázatokat a múlt hét végéig, a számítógépes rendszer viszont a másfélszeres engedménnyel 48,2 millió euró összértékig fogad új pályázatokat. A megyénkből még egy pályázat érkezett be, egy illyefalvi méhész próbálja elnyerni a 15 ezer eurós támogatást.

A gyümölcsfeldolgozók létesítését, illetve a már működők korszerűsítését célzó kiírás (4.2a. intézkedés) 26,8 millió eurós keretösszegére a pályázatok letevésének utolsó határideje jövő év január 31-e. Az igazgatónő pénteki adatai szerint az új feldolgozók létesítésére elkülönített 16,8 millió euróra 17,5 millió értékben tettek le pályázatokat. A számítógépes rendszer itt is a keretösszeg 150 százalékáig engedi új pályázatok feltöltését. Sajnos nem tolonganak a meglévő feldolgozókat korszerűsíteni kívánó pályázók, az erre a célra elkülönített 10 millió euróra 900 ezer euró értékben mindössze egy pályázatot tettek le.