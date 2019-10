Az MPP-ben dúló belső viták kapcsán Kulcsár-Terza József ismertette: több kollégájával együtt azért írta alá a Mezei János lemondását követelő nyílt levelet, mert a pártelnök nem tartott be egy olyan döntést, amelyet az alakulaton belül demokratikus úton hoztak, éspedig a választmány azon határozatát, hogy nem lesznek újabb kizárások. Ennek ellenére Gálfi Árpádot, Székelyudvarhely polgármesterét kizárták a pártból, és ez elfogadhatatlan – szögezte le Kulcsár, aki azt is közölte: úgy tudja, most őt akarják kizárni. Amennyiben ez így lesz, ő nem kíván vitázni, perelni, fellebbezni, hanem emeli kalapját, és odébbáll. Továbbra is a magyar ügyet fogja képviselni, nincs szükség olyan felszólításokra, mint amit múlt hét végén az MPP országos elnöksége fogalmazott meg azon közleményében, amelyben az autonómiastatútum újbóli benyújtására kérik fel Kulcsár-Terza Józsefet. Egyébként is, a tervezet benyújtását ő maga szorgalmazta 2017-ben, és ő is terjesztette a parlament elé a dokumentumot ugyanazon év decemberében, ígéretéhez híven pedig idén is megteszi ezt, csak előbb konzultálni kíván az RMDSZ-szel, hogy lehetőleg ne maradjon egyedül. Kulcsár-Terza József hangsúlyozta: ő őszintén cselekedett, amikor baráti kezet nyújtott Mezeinek, és felajánlotta, hogy segít a párton belüli viták megoldásában, mert szerinte van még visszaút, megelőzhető a szakadás, az MPP-re pedig szükség van.

Arra az újságírói kérdésre, hogy az MPP országos elnöksége múlt heti közleményében miért kérhetett magyarázatot tőle és Biró Zsolttól a bizalmatlansági indítványról szóló szavazás kapcsán, Kulcsár-Terza József nem kívánt válaszolni (mint ismert, az RMDSZ frakciója az indítvány mellett szavazott). Kulcsár-Terza József elmondta, ebben az ügyben beszélgetett ugyan az MPP elnökével, az elnökséggel azonban egyeztetés nem történt, várja, hogy hívják, és kifejti álláspontját.