Érdekek kereszttüzében

Nem sietős Klaus Iohannisnak a miniszterelnök kijelölése, miután az államelnök tőle szokatlan gyorsasággal már a bizalmatlansági indítvány másnapján konzultációra hívta a parlamenti pártokat, hétvégén már leállt az élet, mintha minden a legnagyobb rendben lenne az országban, mindössze a sajtóban láttak napvilágot ilyen-olyan találgatások az új kormány összetételéről. Tegnap aztán újabb egyeztetések kezdődtek, amelyek ma is folytatódnak – közben meg a távozó kormány újabb jelentős összegeket utalt ki főként szociáldemokrata vezetésű önkormányzatoknak, tovább fokozva az államkassza állapotával kapcsolatos aggodalmakat.

Egyre nyilvánvalóbb az is, hogy a Dăncilă-kormány megbuktatásáért összeállt pillanatnyi koalíciót szétfeszítik az ellentétek, és egyáltalán nem biztos, hogy simán és gyorsan megy majd az új, vélhetően liberális kormány beiktatása. Victor Ponta Pro Románia Pártja elsősorban a Szociáldemokrata Pártból távozó, kilépő politikusok becserkészésében érdekelt, hogy majd vezető baloldali erővé váljon, Călin Popescu-Tăriceanu pártja szövetséges és ideológia nélkül maradva igyekszik felhívni magára a figyelmet, a Népi Mozgalom Pártja talán még a kormányra lépésben is érdekelt lenne, kérdés, hogy osztanak-e nekik lapokat ebben a játszmában.

Sajtóhírek szerint a Nemzeti Liberális Párton belül is nagy a forrongás, az államfőválasztásra készülő Klaus Iohannis több szakértőt szeretne látni az új kabinetben, Ludovic Orban viszont így az alakulaton belül kerül nehéz helyzetbe, hiszen az elképzelések szerint amúgy is karcsúbb kormányba sokan, jóval többen kívánkoznának, mint ahány üres tisztség rendelkezésre áll. A Mentsétek meg Romániát Szövetség máris feltételeket szab, egyre markánsabban igyekezvén elkülönülni immár nemcsak a szociáldemokratáktól, de a liberálisoktól is. Külön érdekesség ebben a történetben, hogy az általuk támasztott egyik feltétel – a kétfordulós polgármester-választásra való visszatérés – éppen az ellentéte annak, amit az RMDSZ kötött ki. Kelemen Hunorék ugyanis azt üzenték, hogy ők nem szavazzák meg a kormányt, ha az sürgősségi rendelettel módosítaná a választási törvényt oly módon, hogy a város- és községgazdákat két fordulóban válasszák meg – érthető okokból, hiszen a román pártok összezárása miatt számos településen nem lenne esélyük a tisztség elnyerésére 2020-ban.

Nem lesz könnyű ennyi különféle érdek kereszttüzében valamiféle kompromisszumos, mindenki számára elfogadható változatot össze­hozni, nem csoda hát, ha sem Klaus Iohannis nem siet a miniszterelnök kijelölésével, sem a liberálisok nem igyekeznek oly nagyon megragadni a kormányrudat.