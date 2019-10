A holttest körül talált nyomok Nagy István vadőr szerint arra utalnak, hogy a jegyzőt egy bocsos anyamedve támadta meg, ezért a polgármester azonnal riasztotta a község lakóit, hogy kerüljék a folyó környékét, a hatóságok megafonnal figyelmeztették a falu lakosságát, hogy vonuljon fedezékbe, a vadászok pedig elindultak, hogy eltávolítsák a nagyvadat. (Maszol/Transindex)

KÉSVE ÉS PARANCSRA. Négy nap után kért elnézést az általa megsértett újságírónőtől Eugen Orlando Teodorovici ügyvivő pénzügyminiszter, és akkor sem magától, hanem főnöknője utasítására. Teodorovici múlt csütörtökön, a kormány megbuktatása után válaszolgatott roppant pimaszul a B1 hírportál riporterének, és még szombaton sem akarta érteni, hogy mit hibázott, vasárnap azonban – miután Viorica Dăncilă ügyvivő kormányfő és az SZDP ügyvezető elnökségének több tagja is rászólt – jobb belátásra tért, és közösségi oldalán sajnálkozását fejezte ki „rá nem jellemző” megnyilvánulásáért. Ám bűnbánatát is öndicsérettel végezte: leírta ugyan, hogy személyesen is bocsánatot kért az illető hölgytől, de hozzátette, hogy olykor mindenki téved és akaratán kívül megbánt másokat, majd kijelentette, hogy a bocsánatkérés nem a gyengeség, hanem az erős jellem és a felelősségvállalás jele. (Digi 24)

BÚSULJON A LÓ. Nem szomorkodik túlságosan Viorica Dăncilă: két nappal kormánya bukása után önfeledten mulatott a Máramaros megyei önkormányzat elnökének esküvőjén. Gabriel Zetea Váncsfalván megtartott lakodalmán mintegy 800 vendég vett részt, köztük az SZDP teljes vezérkara. A képek tanúsága szerint az immár csupán ügyvivő miniszterelnökként, illetve pártja államfőjelöltjeként tevékenykedő Dăncilă kiválóan érezte magát, sőt, még táncra is perdült, vígan járta a hórát a többiekkel. Örvendetes, hogy sem ő, sem a többiek nem vették nagyon a szívükre a kormányzás elvesztését. Igaz, ellenzékből jóval kényelmesebb politizálni, miután az előző kormány – a sajátjuk – felelőtlen pénzszórása igencsak kilátástalan helyzetbe hozta az államkasszát. (Főtér)