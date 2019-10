A KSE Futsal győzelmi szándékkal utazott el a Hunyad megyei kiszállására, ám sem a tréner, sem a játékosok nem gondolták, hogy ennyire könnyen és ekkora különbséggel szereznek három pontot a listavezető ellen. A háromszékieknél Bunduc, Gáll, Damian, Barbócz és Păun volt a kezdő (cserék: Gazda, Gajdó, Mójzi, Bandi, Pakucs, Faragó, Farkas), s a mieink már az első félidőben eldöntötték a három pont sorsát. Gajdó találatával indult be a kézdivásárhelyiek gólgyártása. Erre még a házigazdák gyorsan válaszolni tudtak (1–1). A folytatásban aztán előbb Gazda, majd Pakucs és újra Gajdó volt eredményes, a csapatok pedig 1–4-es állásnál vonultak szünetre.

A térfélcserét követően a céhes városbeliek több ziccert is kihagytak, s egy kontra végén a dévai alakulat megszerezte második találatát (2–4). Az ötödik gólunkat Pakucs, a hatodikat Gazda szerezte, majd ismét a házigazdák örülhettek (3–6). A harmadik találatuk után vérszemet kaptak vendéglátóink és vészkapussal támadtak, ám rosszul sült el a kockázatos taktika, és a KSE Futsal halóőre, Farkas is bevette a West Déva üresen álló kapuját (3–7). Következett Gajdó két gólja, a kézdivásárhelyiek tizedik találatát Bandi jegyezte (3–10), majd szépített a hazai csapat (4–10). A párharc 4–11-es végeredményét Păun állította be, a felső-háromszékiek pedig könnyed diadallal zárták a 4. fordulót.

– Ahogy az eredmény is mutatja, sima győzelem volt a vasárnapi. Elégedett vagyok az eredménnyel, s láttam a fiúkon, hogy szívből-lélekből játszottak. Elsők vagyunk a rangsorban, s bizakodva várjuk a Gyergyóremetei Kereszthegy elleni hétvégi meccsünket – nyilatkozta érdeklődésünkre Gazda József, a KSE Futsal edző-játékosa.

Teremlabdarúgó II. liga, 4. forduló: West Déva–KSE Futsal 4–11 (1–4). Gólszerzőink: Gajdó 4, Gazda 2, Pakucs 2, Farkas, Bandi, Păun. További eredmények: Gyergyószentmiklósi Inter–Marosvásárhelyi VSK 5–4, Gyergyóremetei Kereszthegy–Korondi Junior 5–3.

A táblázat:

1. KSE Futsal 4 0 0 34–16 12

2. West Déva 3 0 1 39–18 9

3. Kereszthegy 3 0 1 31–21 9

4. Gyergyó 1 0 3 6–40 3

5. Marosvásárhely 1 0 3 23–24 1

6. Korond 0 0 4 14–28 0

Az 5. forduló programja: szerdán 18.30 órától Korondi Junior–Gyergyószentmiklósi Inter, szombaton 18 órától Marosvásárhelyi VSK–West Déva, vasárnap KSE Futsal–Gyergyóremetei Kereszthegy. (tibodi)