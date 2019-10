Következő írásunk

Erkölcsi és anyagi értelemben is sikert aratott a Fogadjunk, hogy kibírod jótékonysági futóverseny. A kezdeményezést nemcsak a barótiak és erdővidékiek karolták fel, hanem az elszármazottak is: Sepsiszentgyörgyről, Marosvásárhelyről, Nagyváradról, Bukarestből, Budapestről, sőt, Németországból és Kanadából is jelezték, a cél érdekében futnak néhány kört, és küldik a támogatás összegét, egy csoport pedig az esemény kedvéért tette meg a nagy utat Hollandiából.