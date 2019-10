Erkölcsi és anyagi értelemben is sikert aratott a Fogadjunk, hogy kibírod jótékonysági futóverseny. A kezdeményezést nemcsak a barótiak és erdővidékiek karolták fel, hanem az elszármazottak is: Sepsiszentgyörgyről, Marosvásárhelyről, Nagyváradról, Bukarestből, Budapestről, sőt, Németországból és Kanadából is jelezték, a cél érdekében futnak néhány kört, és küldik a támogatás összegét, egy csoport pedig az esemény kedvéért tette meg a nagy utat Hollandiából.

Cseresznyés Emília, a Laura Ház vezetője úgy fogalmazott, az eseményt négy éve a szükség szülte, költségvetésük kiegészítése érdekében hozták létre, ám legalább ugyanolyan fontos célkitűzésük volt az is, hogy a halmozottan fogyatékos gyermekek és fiatalok irányába érzékenyítsenek, az önkéntes munkát népszerűsítsék, egészséges életmódra és sportolásra buzdítsanak.

Az elmúlt években egyre népszerűbb lett a jótékonysági futóversenyük: számításaik szerint közel ezren voltak azok, akik a közösségi oldalon keresztül biztatták őket és különböző felajánlásokat tettek, akik szervezőként, valamint futóként rajthoz álltak. „A szervezésnek egy hónapja fogtunk neki, nehéz volt, sok munkával járt, de a folytonosan kapott szeretet mindenért kárpótolt. A pénz az egyesület számára fontos – a pályán tizenhétezer lej gyűlt, a következő hetekben pedig a távolban élőknek köszönhetően további összegek folynak be számlánkra –, ám legalább hasonlóan fontosnak tartjuk azt is, hogy a közösséget sportolásra és önkéntességre tudtuk ösztönözni. Szép számban akadtak segítőink és olyan pártfogóink is, akikre nem is számítottunk. Holland barátaink több ezer kilométert utaztak, hogy gyűjtésüket elhozzák, a Sepsi OSK-tól például a játékosok által aláírt mezt kaptunk, amelyre a héten lehet még ajánlatokat tenni, a nyereményt pedig a hétvégi meccs szünetében fogják átadni. Köszönettel tartozunk mindazoknak, akik az elmúlt hetekben segítettek és a jó Istennek, amiért ilyen sok barátot rendelt mellénk” – nyilatkozta Cseresznyés Emília, a Laura Ház Egyesület vezetője.