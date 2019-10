Ludovic Orban a kormányfőjelölt

A Nemzeti Liberális Párt (NLP) elnökére bízza az új kormány megalakítását – jelentette be kedden Klaus Iohannis államfő, miután másodszor is tanácskozott azokkal a parlamenti frakciókkal, amelyek válaszoltak a meghívására. Az államfő elmondta: az NLP volt az egyedüli párt, amelynek vezetői már a szociáldemokrata kormány megbuktatása után közölték, hogy vállalják a kormányzást ebben az átmeneti időszakban. Ludovic Orban megköszönte a bizalmat, és kijelentette: mindent megtesz azért, hogy az állam ismét a polgárokat szolgálja. A miniszterelnök-jelöltnek tíz napja van arra, hogy a parlament elé járuljon, és bizalmat kérjen kormányának összetétele, illetve programja számára.

A Szociáldemokrata Pártnak három olyan kormánya volt az elmúlt két és fél évben, amelyek súlyosan ártottak Romániának, ezért nagyon jó, hogy a bizalmatlansági indítványnak sikere volt – így kezdte a beszédét Klaus Iohannis, majd elismételte, amit már korábban is mondott: az előrehozott választásokat nagyon jó ötletnek tartja, de a Dăncilă-kormány nem maradhat a helyén, mert minden nap veszteséget és kockázatot jelent az országnak. Az már a pártokkal múlt pénteken megtartott első tanácskozások során körvonalazódott, hogy az NLP adhat kormányt – egymagában vagy másokkal együtt –, és mivel ez a legnagyobb ellenzéki párt, amely a bizalmatlansági indítvány kezdeményezője és sikerre vivője is volt, ennek elnökét kérte fel egy új kormány megalakítására. „Ez így demokratikus, így helyes, és így fog történni” – szögezte le. Hozzátette: politikai válságban van az ország, ezért reméli, hogy a politikai élet szereplői megértik, minél hamarabb sikerül megoldást találni, annál jobb. Felvázolta az új kormány legsürgősebb teendőit is: az elnökválasztás megszervezése, a jövő évi költségvetés kidolgozása, az idei lezárása és sok más. Bízom abban, hogy az Orban-kormány a lehető legkomolyabban fogja ellátni feladatait – mondotta, és sok sikert kívánt.

Megtiszteltetésnek érzem, hogy az ország számára nehéz időszakban kormányt alakíthatok – felelte Ludovic Orban, hangsúlyozva, hogy stabil és hozzáértő kormányra van szükség. A románok tisztességet, szakértelmet, feddhetetlenséget, a közérdek iránti odaadást várnak el, és megoldásokat a nagy gondokra – vélekedett, és felsorolta prioritásait: a makrogazdasági egyensúly helyreállítása, a téves gazdasági döntések kiigazítása, az adminisztráció karcsúsítása, digitalizálása, a beruházások fellendítése, Románia európai elkötelezettségének megszilárdítása, a jogállam megerősítése, az emberi jogok tiszteletben tartása, az igazságszolgáltatás valós függetlensége, az államnak és intézményeinek a polgárok szolgálatába való állítása. Orban közölte: bízik abban, hogy azok a partnerek, akikkel együtt buktatták meg a Dăncilă–kormányt, támogatni fogják, mert minden késés a már legitimitás nélkül maradt szociáldemokrata kabinet hatalomban való maradását jelenti.

Ludovic Orban már korábban közölte, hogy az NLP a jelenlegi 24 helyett 15, legtöbb 16 minisztériumból álló kormányt kíván alakítani, bizonyos tárcák egyesítése pedig az ügynökségek, hatóságok és államtitkárok számának csökkenését is maga után vonja. „Európai, normális kormányt kívánunk létrehozni, amelyben nem azért jönnek létre minisztériumok, mert a párt politrukjainak tisztséget kell biztosítani.” – jelentette ki. Arra a kérdésre, hogy politikailag semleges, szakértő miniszterek lesznek-e a kormányban, Orban azt válaszolta: „Az NLP-ben vannak a legjobb szakértők.” Miniszter-jelöltjeiről kedden sem kívánt semmit elárulni, előbb reménybeli szövetségeseivel kíván tárgyalni.

Az RMDSZ nem ad biankó csekket

Az RMDSZ „nem ad biankó csekket” egyetlen kormánynak sem, csak az új kabinet összetételének és programjának ismeretében dönti el, megszavazza-e beiktatását – erről tájékoztatta Kelemen Hunor RMDSZ-elnök Klaus Iohannis államfőt kedd délelőtti találkozójukon. „Nem utasítunk el senkit, és nem is ígérünk támogatást senkinek mindaddig, amíg nem ismerjük meg a kormányprogramot, a miniszterek nevét, és nem tudjuk, milyen intézkedésekkel készülnek. Semmiképp sem akarunk egy olyan kormányt, amely sürgősségi rendeleteket hoz az igazságszolgáltatás, a választási törvények és a közigazgatás területein” – számolt be Kelemen Hunor az államfővel folytatott egyeztetésről.

Iohannis kedden a Mentsétek meg Romániát Szövetség (MRSZ) vezetőivel is tárgyalt, akik közölték, hogy nem kívánnak kormányra lépni, és továbbra is az előrehozott választásokat szorgalmazzák, Dan Barna pártelnök szerint ugyanis gyenge parlamenti támogatottsággal az új kormánynak is nehéz dolga lesz, egy év alatt pedig az SZDP visszanyerheti erejét. Az MRSZ több más feltételt is szabott az NLP-kormány támogatása ellenében, ahogy a hétfőn megkérdezett pártok is.

Kormányra a nem magyar nemzeti kisebbségek képviselői sem kívánnak lépni, de ők sem adják ingyen a szavazataikat: Varujan Pambuccian frakcióvezető elmondása szerint többek között azt szeretnék elérni, hogy a felekezetekkel foglalkozó kormányzati ügyosztály maradjon továbbra is a miniszterelnök közvetlen alárendeltségében, ahogy ez eddig is volt. Ugyanakkor szeretnék, hogy számos, a kisebbségeket érintő, függőben maradt jogszabálytervezetet fogadtassanak el a parlamenttel a következő egy év során. Ezek teljesülése esetén Pambuccian kezeskedik arról, hogy az általa vezetett parlamenti csoport mind a 17 tagja támogatni fogja az új kormányt.

Szombaton még úgy tűnt, a távozó szociáldemokraták is hajlanak arra, hogy segédkezet nyújtsanak az NLP-kormány beiktatásához, hogy legyen mit bírálniuk, és ellenzéki pártként mielőbb megkezdhessék elvesztett támogatóik visszaszerzését. Az SZDP vezető tisztségviselőinek e heti nyilatkozatai azonban már azt jelezték, hogy a jelenleg ügyvivői jogkörrel működő Dăncilă-kormánynak mégsem sürgős a hatalom átadása. Marcel Ciolacu képviselőházi elnök szerint az SZDP nem járul hozzá az új kormány beiktatásához, így az ahhoz szükséges szavazatok csak úgy gyűlhetnek össze, ha az összes többi párt képes lesz lemondani az egymásnak ellentmondó feltételeiről és ugyanúgy összefog, ahogyan múlt héten tette a SZDP-kormány leváltásáért.