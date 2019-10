Sertéspestis: Megbírságolták az állattartót

Emiatt a tulajdonos még kártérítésre sem számíthat 45 mangalicája után – amelyek egy része elpusztult, a többit pedig a hatóságok ölték le –, sőt, 6400 lejes bírságot róttak ki rá. Ezenkívül – mivel a vírus jelenlétét a Prahova megyei szaklaboratórium után a bukaresti országos referenciaintézmény is igazolta – 45 napos hivatalos megfigyelés alá helyezték a gazdaságot – ezalatt a személyek, állatok, termékek és járművek forgalma is korlátozott, beleértve a vendégek elszállásolását, a tóban való horgászást pedig teljesen betiltották. Fennáll ugyanis a gyanú, hogy a vírus emberi közvetítéssel, élelmiszerekkel vagy az erdőből került be a gazdaságba. A tulajdonost azért bírságolták meg, mert elmulasztotta jelenteni az állatorvosnak a sertések szaporulatát, illetve levágását, nem tartotta be az állatok azonosítására és bejegyzésére vonatkozó előírásokat, valamint a megelőzési szabályokat a tenyészetében.

Az ügyben a rendőrség és az állategészségügyi hivatal is vizsgálatot folytat, ma pedig megbeszélésre hívták össze az erdőőrség, az erdészetek és a vadászegyesületek képviselőit.