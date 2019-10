Péntek délután a Vigadó dísztermében tartotta negyedik születésnapját az RMDSZ Kézdivásárhelyi Nőszervezete. Fejér Melinda, a szervezet elnöke köszönetet mondott mindazoknak, akik támogatták munkájukat. Kiemelte: „Színes és egyedi társaság vagyunk, idősek, fiatalok, nők és férfiak, viszont közös bennünk, hogy egy irányba haladunk, mindannyian szorgalmazzuk a kis közösségünkért való tevékenységet. Minden szervezetnek, egyesületnek, és minden korosztálynak megvan a maga fontos szerepe társadalmunkban. Mindannyiunk számára fontos, hogy adjunk, és ha egy picivel is, de jobbá, szebbé tegyük a szürke hétköznapokat. Továbbra is kiemelt célunk, hogy olyan rendezvényeket szervezzünk, amelyek hasznosak a társadalmunk számára, amelyeken jól eső érzés részt venni, amelyeket öröm megszervezni.” Az RMDSZ Kézdivásárhelyi Nőszervezete évente kiemel egy életutat, amely a közösséget szolgálja és Közösségépítő nő díjat ad át. A díj célja, hogy felhívja a figyelmet, inspirálja a nőket a tenni akarásra, a közösségi munka fontosságára – emelte ki Ájgel Ágnes, az RMDSZ Háromszéki Nőszervezetének elnöke.

Fejér László Ödön szenátor beszédében a nők példaértékű szerepvállalását emelte ki a társadalom különböző területein. „A történelem folyamán mindig láthattuk, hogy a legnehezebb időkben is milyen fontos szerep hárult a nőkre. Ők voltak a család összetartó ereje, vezették a háztartást, dolgoztak a földeken, a gyárakban, a fronton, a kórházakban ápolták a betegeket”. Fülöp Magdolna munkásságát a tavalyi év díjazottja, Szőcs Piroska Erzsébet nyugalmazott tanár méltatta. „2005-ben egy általa szervezett tűgobelin-kiállításon született meg az ötlet, hogy egy városi nőszövetséget alapítsanak. Ez az álma 2008 októberében valósult meg. Létrejött a Kézdivásárhelyi Nők Egyesülete, ami akkor 25 taggal indult. Tizenegy éve vezeti a Kézdivásárhelyi Nők Egyesületét, azóta rengeteg kiállítást, kirándulást szerveztek Erdély szépségeinek, épített örökségünk megismerésére és az anyaországba. Adományozással, ajándékozással tették szebbé az árvaházak gyermekeinek ünnepnapjait, rászoruló családokat, betegeket segítettek, egészségügyi előadásokat, közösségi bálokat szerveztek. Székely babákat öltöztettek a környék népviseletébe, székely-magyar zászlók, kokárdák lobognak a város főterén, amelyek szintén az ő munkájukat dicsérik. Szerteágazó tevékenységük által magyarországi és itthoni egyesületekkel szerveztek közös rendezvényeket, számos barátságot kötöttek. Állandó kapcsolatot tartanak a Kárpát-medencei Magyar Asszo­nyok Érdekszövetségével, a Magyar Női Unióval, és meghívásukra évente konferenciákon vesznek részt Magyarországon, Felvidéken” – hangzott el a laudációban.

A díjat Fejér Melinda és Papp Gyöngyike, az RMDSZ Kézdivásárhelyi Nőszervezetének elnöke, illetve alelnöke adta át. Fülöp Magdolna a köszönetnyilvánítást követően kiemelte: ez a díj mindannyiuké. Elmondása szerint mindig azon munkálkodott, hogy a hasonló törekvésű nőkkel összefogva, közösséget építve segítsenek, ahol szükség van rájuk.