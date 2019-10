Előző írásunk

A Kovászna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara éves összesítése Háromszék cégeinek teljesítményéről, ha nem is ad teljes képet a helyi gazdaság helyzetéről, annak tendenciáiról, mégis évről évre rávilágít arra, hogy „miből is élünk” – milyen ágazatok, illetve cégek tudtak növekedni az elmúlt esztendőben. Bár a pontos kritériumrendszer szerint kiadott éves cégrangsor nem alkalmas arra, hogy nagyobb léptékű történésekre rávilágítson, a forgalomra, a nyereségre és az alkalmazottak számára vonatkozó, szintén most közzétett adatok azonban igen, egy többéves összehasonlítás alapján pedig meglehetősen pontos képet kaphatunk arról, hogy milyen folyamatok zajlanak a megye gazdasági életében. A számok alapján, korántsem a teljesség igényével, ezek „mélyére” kívánunk tekinteni.