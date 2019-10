Tüntettek Katalóniában

Előző írásunk

Törökország elérte teljesítőképessége határait az országban tartózkodó menekültek ellátásában, a nemzetközi közösség nem reagált a korábbi figyelmeztetésekre, ezért Ankara megpróbálja megteremteni a hazatérés feltételeit Északkelet-Szíriában – írta Recep Tayyip Erdogan török elnök a The Wall Street Journalben (WSJ) tegnap megjelent véleménycikkében. Közben azonban valóságos össztűz zúdult Törökországra: az Európai Unió is felszólította Ankarát a szíriai offenzíva leállítására, Amerika szankciókról döntött, és hasonló hangot ütött meg Kína, valamint Oroszország is.