Az aláírásgyűjtés egyik szervezője, Toró Attila fotóművész szerint meglepően sokan látták el kézjegyükkel a beadványíveket, ami meghaladta a korábban szervezett tájékoztató kampányuk nyomán remélt számot is – akkor több mint háromszázan keresték fel a városháza előtt felállított standot. Érdeklődésünkre, hogy mi a következő lépés, Toró Attila elmondta: a petíciót egyelőre nem nyújtották be az önkormányzathoz, mivel sokan jelezték, hogy lemaradtak az aláírásgyűjtésről.

Ezért a hétvégén a Borvíz utcában újabb akciót terveznek, önkénteseik ez alkalommal is két standnál várják az ott lakókat, akik aláírásukkal is megerősítenék azon szándékukat, hogy a Honvéd-kút környéke jelenlegi állapotában megmaradjon. Toró Attila továbbá arról is beszámolt, hogy egy másik kezdeményezést is véghezvinnének: Sepsiszentgyörgyön vetített képes előadással hívnák fel újból a figyelmet a kiemelt természeti értékeket hordozó területre, remélve, hogy még több megyeszékhelyi lakost érzékennyé tudnak tenni az ügy iránt. Ennek kapcsán Toró Attila megjegyezte, az aláírásgyűjtés során azt tapasztalták, hogy az emberek többsége mostanra nagyon is tisztában van azzal, miről van szó, és mit jelenthet az önkormányzat által helyi fejlesztési programként meghirdetett beruházás a választott területen. Vélhetőleg ennek tudható be a szignók magas száma is.

Ami az online aláírásgyűjtést illeti, Toró Attila elmondta, kénytelenek lemondani róla, mivel nagyon körülményes a megvalósítása az új adatvédelmi szabályozás miatt. Egyes, kifejezetten a petíciókra szakosodott oldalak sem tudnak teljes egészében megfelelni a szabályozásnak, és nem szeretnék, ha utólagos bonyodalmakat okoznának maguknak vagy a csatlakozóknak.

Amint arról beszámoltunk, a beadvány megfogalmazói azt kérik Antal Árpád polgármestertől, valamint a városi képviselő-testület tagjaitól, hogy a szeptember 4-én jóváhagyott, szórakoztató, oktatási és sportcélú helyi fejlesztési program elindításáról rendelkező tanácshatározat által felvázolt beruházási elképzelés helyszíne ne a Honvéd-kút felett elhelyezkedő 12 hektáros, legelőként nyilvántartott, de valójában erdős terület legyen. Említett terület kapcsán a természetes állapot megőrzését kérik. Javaslatként azt is megfogalmazzák a városvezetés számára, hogy olyan beruházásokat hagyjanak jóvá, amelyek a zöldövezetek, az erdők megőrzését biztosítják és ezzel párhuzamosan fejlesztik a várost. Megjegyzik továbbá: a közösség szempontjainak figyelembevétele a jogállamiság egyik alapköve, és kérik a döntéshozókat, hogy ezt szem előtt tartva hozzák meg határozataikat.

Lapunk érdeklődésére Toró Attila az önkormányzathoz az említett tanácshatározattal kapcsolatos – a hónap elején benyújtott – előzetes óvásokról is beszámolt. Elmondása szerint végül hárman – ő és további két önkéntesük – magánszemélyként fordultak a városvezetéshez, illetve a Hans Hedrich környezetvédelmi aktivista által képviselt fogarasi székhelyű Neuer Weg egyesület is benyújtotta a maga óvását. Mind a négy beadvány ugyanazon kifogásokat tartalmazza. Válasz egyelőre nem érkezett, de az önkormányzat még a törvényes határidőn belül van – tájékoztatott Toró Attila. Kérdésünkre, miszerint fenntartják-e, hogy elégtelen válasz esetén bírósághoz fordulnak, igennel válaszolt, hozzátéve: az előnyös az lenne, ha az egyesület indítaná az eljárást, de Hans Hedrich már az elején jelezte, az óvás benyújtása nem kötelezi őt erre. Egyelőre nyitott kérdés, hogy miként járnak majd el, a törvény értelmében hatvan napjuk van arra, hogy a bírósághoz forduljanak. Mint azt megírtuk, az óvásban egyebek mellett azt a kifogást támasztják, hogy a szeptember 4-én elfogadott tanácshatározatból – illetve annak közvitára bocsátott változatából – hiányzik egy hatás- vagy megvalósíthatósági tanulmány, ami a normatív döntéseknél törvény szerint kötelező.