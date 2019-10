Az ellenőrzések kapcsán a hatóság közölte, ezek elenyésző része történt panaszok alapján – mindössze 15 –, hivatalból, saját hatáskörben pedig összesen nyolcat végeztek. A legtöbb ellenőrzés a központi felügyelőség utasítására történt, számuk meghaladta a százat, illetve a legtöbb kiszállás nem volt előre eltervezett. Több mint ötven esetben más intézményekkel közösen végezték a vizsgálatokat. Ami a rendellenességeket illeti, több esetben tapasztalták a hulladékok nyilvántartásának elmulasztását, illetve a hulladék kezelésének nem megfelelő követését, jegyzését. Mint korábban, most is találtak olyan vállalatokat, egységeket, ahol nem gyűjtöttek szelektíven, elégették a hulladékok vagy elszállíttatás helyett kidobták valahová. A felfedett 51 szabálysértésből 36 esetben döntöttek bírság mellett. Két esetben bűnvádi feljelentést is tettek, illetve öt vállalat tevékenységét időszakosan felfüggesztették a környezetvédelmi szabályok be nem tartása miatt. Az őrség munkatársai a megyei önkormányzattal közösen szintén az említett időszakban a városokban és községekben a köztisztaság állapotát is ellenőrizték.