Negyven tonna üveg

Az ember alig kapcsolja be a gépét, és a neten (is) özönlik vele szembe mindenféle reklám. A szerencsehozó varázsgyűrűtől kezdve az éhezni, mi több, mozogni sem kell hozzá fogyasztótablettákon, teákon, kávékon át a legnagyszerűbb hajnövesztő keverékekig. Lábbal hajtható vízinyuszit még nem láttam, egyébként már szinte mindent. A csúcs az, amikor egy fiatalító csodaszer mellett megjelenik egy tizenéves lány fényképe az alábbi felirattal: „Két gyermek nagymamája vagyok, de senki sem hiszi el.” Tényleg, nem is értem, miért.