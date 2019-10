Bűz van Sepsiszentgyörgyön

A cég korszerű, EU-konform trágyateleppel és megfelelő berendezésekkel rendelkezik, az érlelt trágyát pedig pontos ütemterv szerint szórja ki. Évente egy-két alkalommal azonban, mikor a légköri körülmények olyanok, a szag a városba is bejut. A cégnél és a földeken – lakossági panasz nyomán – a környezetvédelmi felügyelőség is ellenőrzést tartott, de semmiféle rendellenességet nem észleltek – közölte Könczei, és hozzátette: van igény a természetes élelemre, és jó, hogy van termelő, aki a műtrágya helyett valódival próbálja termékenyebbé tenni a földjeit. A bűz kellemetlen, de ilyent Ausztriában és Svájcban is lehet érezni, s mindenütt, ahol még természetes gazdálkodást folytatnak. Szépmezőn ez alkalommal három napig (hétfőtől szerdáig) tart a trágya elterítése, a munkálat befejezésével a szag is el fog tűnni.