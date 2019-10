A stockholmi meccs elején a spanyol válogatott ragadta magához az irányítást, de a svédek is veszélyesek voltak a kapura, David De Gea pedig bravúrosan védett. Az 50. percben a spanyolok kapusa kétszer is nagyot hárított, a vendégek nem tudtak felszabadítani, s végül Marcus Berg megszerezte a vezetést a házigazdáknak. A színvonalas mérkőzésen a házigazdák a hosszabbításig őrizték előnyüket, amikor egy szöglet után nem tudtak felszabadítani, a visszalőtt labdát pedig a csereként pályára lépő Rodrigo a kapuba vágta.

A román válogatott sem tudott győzni Norvégia ellen Bukarestben az F-csoport másik mérkőzésén. Egy gól nélküli első félidő után George Pușcaș az 52. percben tizenegyest hibázott, majd a 62. percben Alexandru Mitriță juttatta vezetéshez a házigazdákat, amire a vendégek a ráadásban válaszoltak Alexander Sorloth révén.

Korábban az ukrán labdarúgó-válogatott is kijutott az Eb-re, miután legyőzte 2–1-re a címvédő portugál csapatot. A találkozón tizenegyesből betaláló Cristiano Ronaldo megszerezte karrierje 700. gólját. A történelemben ő a hatodik, az aktív labdarúgók közül pedig az egyetlen, aki elérte ezt a számot.

Anglia is nagyot lépett az Eb-részvétel felé hatgólos bulgáriai sikerével, amelyet egy olyan találkozón ért el, amit a 28. és a 43. percben kétszer is félbe kellett szakítani a hazai szurkolók rasszista megnyilvánulásai miatt. Ebben az ötösben Koszovó is versenyben maradt a vendég montenegróiak legyőzésével. A német válogatott a 14. perctől emberhátrányban játszva nyert Észtországban, az Észak-Macedónia felett diadalmaskodó lengyelek pedig szintén biztosították helyüket a kontinensviadalon.

Eredmények, 8. forduló: * A-csoport: Koszovó–Montenegró 2–0, Bulgária–Anglia 0–6 * B-csoport: Ukrajna–Portugália 2–1, Litvánia–Szerbia 1–2 * C-csoport: Észtország–Németország 0–3 * D-csoport: Svájc–Írország 2–0, Gibraltár–Grúzia 2–3 * E-csoport: Wales–Horvátország 1–1 * F-csoport: Svédország–Spanyolország 1–1, Románia–Norvégia 1–1, Feröer-szigetek–Málta 1–0 * G-csoport: Szlovénia–Ausztria 0–1, Lengyelország–Észak-Macedónia 2–0, Izrael–Lettország 3–1 * H-csoport: Moldova–Albánia 0–4, Izland–Andorra 2–0, Franciaország–Törökország 1–1 * J-csoport: Finnország–Örményország 3–0, Liechtenstein–Olaszország 0–5, Görögország–Bosznia-Hercegovina 2–1. (miska)