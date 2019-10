Hagyományőrző Rákóczi-bál Zabolán

A vendégek egyfajta időutazást élhettek át október második szombatján. A Nagyságos Fejedelem korát megidéző, hangulatos pillanatokban bővelkedett az este. Lovas hintó szállította az estélyi ruhás hölgyeket és bocskai öltönyben megjelenő urakat a bejárattól a kastélyig, ahol a szervezők mellett Gazda Zoltán színművész fogadta őket házigazdaként. Kiemelte: „II. Rákóczi Ferenc a történelem olyan személyisége, aki máig összeköt minden magyar embert.” Palotást, forgatóst és tábortűz körüli kuruc táncot adott elő a több mint ötvenéves helyi néptáncmozgalomból gyökerező nyárádszeredai Bekecs Néptáncegyüttes. A korabeli zenei hangulat megteremtésében Préda Barna prímás jeleskedett. Szabó Mihály zenetanár tárogatón játszott kuruc dalokat, és bemutatta különleges hangszere eredetét is. Vár­allyay Réka művészettörténész színes, hangulatos előadásában a kor kulturális, viseleti, lakberendezési és gasztronómiai életéből villantott fel képeket. A bál díszvendége, Gergely István, a csíkszeredai Csibész Alapítvány elnöke felidézte a szívéhez közel álló Nagyságos Fejedelem szellemiségét, aki kész volt feláldozni vagyonát az ő népéért, s aki fiatalokat taníttatott, hogy jobb legyen az életük. Az egyik legfontosabb célnak a jelentős számú művelt magyar értelmiség kinevelését tartotta. A nemesség pallérozását Rákóczi azzal igyekezett elősegíteni, hogy 1707 áprilisában Kolozsvárott megalapította a Nemes Ifjak Társaságát. Hagyatékozott a maiaknak is: ,,Üzenem a jövőbeli nemzedéknek, hogy tiszteljék hazájukat, és becsüljék, hogy ezen a földön élhetnek. Őrizzétek meg értékeit és emlékeit! Beszéljetek róla úgy, mintha kincs lenne!”

Adománygyűjtésre is sor került az est folyamán. A három éve egy cipő kapcsán elindult Segítsünk a rászorulóknak! csoportról Kuti Katalin számolt be. Sokszor sokan segítettek nehéz körülmények közt élő családoknak, személyeknek, ezt tették a bálozók is jótékonysági ajándékkártyák kiváltásával. II. Rákóczi Ferenc portréját Vajna Levente festette meg, ezzel ajándékozták meg a díszvendéget. A hajnalig tartó jó hangulatról a HarMony zenekar gondoskodott.