Megnyílt a 71. Frankfurti Könyvvásár

Az irodalom nemcsak esztétikai élményekkel szolgál, megnyit új világokat, és megmutatja, hogy miként látják mások a világot. Az olvasó ember így megtapasztalja és el tudja fogadni, hogy a világ nem fekete-fehér, hanem „többértelmű”, erre pedig nagy szükség van manapság – emelte ki köszöntőjében Heiko Mass német külügyminiszter.

A szociáldemokrata politikus arra biztatott, hogy mindenki próbálja meg elhagyni a „komfortzónáját” és ne csak a saját véleményét visszhangzó, megerősítő „buborékokban” mozogjon, hanem ütköztesse nézeteit másokéval. Mint mondta, a Frankfurti Könyvvásár kiváló hely egy ilyen kísérlethez.

Hasonló gondolatokat fogalmazott meg a díszvendég Norvégia miniszterelnöke, Erna Solberg is, aki hangsúlyozta, hogy az olvasás elengedhetetlen egy igazságos társadalomhoz. Mindenkinek tudnia kell olvasni ahhoz, hogy megértse, milyen jogokkal rendelkezik – mondta.

Szólt arról is, hogy meg kell becsülni mindazokat, akik a műveikkel akár sokat kockáztatva is kiállnak a méltányos, igazságos társadalom mellett. „A kritikus gondolkodás veszélyes, és még veszélyesebb, ha le is írják a kritikus gondolatokat” – fogalmazott a norvég kormányfő, aki hazájának trónörököse, Haakon herceg és felesége, Mette-Marit társaságában vett részt az ünnepségen.

Az öt napig tartó vásáron 104 országból nagyjából 7450 kiállító vesz részt, ami csaknem 150-nel több a tavalyinál. A vásár az első három szakmai nap után irodalmi fesztivállá alakul át. A szervezők a tavalyihoz hasonlóan nagyjából 300 ezer vendégre számítanak. Több ezer felolvasást, konferenciát, író-olvasó találkozót szerveztek nekik.

Norvégiából olyan sztárvendégek vesznek részt a vásáron, mint Jo Nesbo krimiíró és Jostein Gaarder, a Sofie világa című világhírű regény szerzője. A további vendégek között pedig ott van Margaret Atwood, Ken Follet és Elif Shafak, a vásár programját ismertető nyitó sajtótájékoztató meglepetésvendége pedig a friss irodalmi Nobel-díjas Olga Tokarczuk volt.

A vásár előestéjén adták át a német nyelvterület egyik legrangosabb irodalmi elismerésének számító Német Könyvdíjat, amelyet idén Saša Stanišić német-bosnyák szerzőnek ítéltek oda Herkunft (Származás) című önéletrajzi regényéért. A bosnyák–szerb határ közelében fekvő Višegradból származó szerző – aki 1992-ben 14 évesen került Németországba, mert családjával együtt menekülnie kellett a szülővárosát megszálló szerb félkatonai alakulatok elől – beszédében legfőképpen a friss irodalmi Nobel-díjas Peter Handkét bírálta. Kiemelte: „szerencsém van, hogy megmenekültem mindattól, amit Peter Handke nem rögzített szövegeiben”. „Azt, hogy ma itt állhatok önök előtt, annak a valóságnak köszönhetem, amelyet ez az ember nem tett magáévá és nem emelt be a kilencvenes években keletkezett szövegeibe” – mondta, megrázónak nevezve, hogy a háborús bűncselekményekért életfogytiglani szabadságvesztésre ítélt Milan Lukić vezette alakulatok vérengzéseit figyelmen kívül hagyó osztrák szerzőt Nobel-díjjal tüntették ki.