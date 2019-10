Trump nem használhat több Queen-számot

Október 9-én Donald Trump amerikai elnök kirakott Twitterére egy videót, amelyen különböző gyűléseken beszél, zenei aláfestésként pedig a We Will Rock You című szám szól. Pár nappal később a videó eltűnt, a Rolling Stone szerint azért, mert a Queen megtiltotta, hogy az elnök használja dalaikat.

A Queen egyik sajtósa szerint Tump stábjának nem volt engedélye a szám használatára, a videó publikálásakor már éppen azt tárgyalta a zenekar, hogy megtiltják az elnöknek dalaik felhasználását.

Trump és a Queen már összebalhézott egyszer, 2016-ban az elnökválasztási kampányban a We Are The Champions című dal szólt Trumpnak a republikánus jelöltek gyűlésére való bevonulásakor. A zenekar akkor a lemezkiadójukon keresztül üzente meg, hogy nem szeretnék, ha a zenéjüknek köze lenne bármilyen politikai vitához bármelyik országban, és szeretnék, ha a We Are The Championst nem használná Trump és a republikánus párt.

Queen mellett Prince örökösei is kiborultak Trump miatt, az elnök egyik eseménye előtt ugyanis a Purple Raint játszották, pedig az elnök stábja írásban ígérte meg, hogy soha nem fogják politikai célra használni a slágert.