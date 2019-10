Előző írásunk

Október 9-én Donald Trump amerikai elnök kirakott Twitterére egy videót, amelyen különböző gyűléseken beszél, zenei aláfestésként pedig a We Will Rock You című szám szól. Pár nappal később a videó eltűnt, a Rolling Stone szerint azért, mert a Queen megtiltotta, hogy az elnök használja dalaikat.