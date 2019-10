Hogyan tovább, RMDSZ?

A tulipános felső körökben ugyanis bizonyosan tisztában vannak azzal, hogy csupán egy csatát nyertek, hiszen a végső döntés az alsóházi képviselőké. És nem mellékesen úgy nyerték az összecsapást, hogy azokkal a szociáldemokratákkal kellett összefogniuk, akik kormányának megbuktatásából pár napja az RMDSZ is alaposan kivette a részét. A tegnapi voks egyszersmind egy erős jelzés, hogy az éppen kormányzásra készülő társasággal és támogatóikkal nem lesz könnyű dolga az RMDSZ-nek, akár a megszerzett hídfőállások megtartása terén sem. És természetesen nem ez lesz az egyetlen olyan helyzet, amikor hátrányos döntésre készülnek majd, az egyre gyérülő szociáldemokrata hálóba kapaszkodni pedig nem túl bölcs választás, még akkor sem, ha az érdekek éppen találnak. Mint történt most.A tegna

pi szenátusi „csatát” követő megnyilatkozások – amint maga a törvénytervezet is – előrevetíti az ellenzék viszonyulását a kisebbségi érdekképviselettel és közvetett módon a magyar közösséggel szemben. Ennek jeleit eddig is láthattuk, a Népi Mozgalom Pártja, valamint a Nemzeti Liberális Párt nem fukarkodott a támadó fellépésekkel, míg az MSZR részéről sok esetben a közöny volt tapasztalható, illetve néha ők is előásták a csatabárdot, de diszkrétebben, mint a másik két párt. Dan Barna alakulatának közönyére vall, hogy úgy terjesztették be ezt a törvénymódosítási javaslatukat, hogy közben nem mérték fel, hogy annak milyen súlyos mellékhatásai lehetnek például a kisebbségi képviselet helyzetére a városok, községek vezetői tekintetében. Egy ilyen hozzáállás még akkor sem elfogadható, ha az alaptétel, amely mentén eljártak, éspedig: a választott elöljárók nagyobb legitimitást nyerhetnek, ha a második fordulóban is győznek, meg is állja a helyét.

Az eljövendő pár hónap nagy kérdése mindenki számára, hogy ilyen kiindulópontról merre képes helyezkedni az RMDSZ, és az új kormány hivatalba lépésének elősegítésén túl, az új viszony(ok) révén mit tudnak majd elérni egy alapjaiban máris ellenséges közegben. Remélhetőleg nemcsak a taktikai visszavonulás és védekezés korszaka folytatódik, hanem végre előrelépést is láthatunk.