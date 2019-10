Két év szünet után folytatódik a kisiskolásoknak szóló Könyvke­lengye program: minden sepsiszentgyörgyi másodikos, összesen ötszáznál is több gyerek kap ajándékkönyvet a Bod Péter Megyei Könyvtár és a Sepsiszentgyörgyi Polgármesteri Hivatal jóvoltából, melyek átadása alkalmával a könyvtárosok különböző gyerekfoglalkozásokat is tartanak, igyekeznek vonzóvá tenni az olvasást az elemisták számára.

Az 539 kisdiákból 442 magyar és 97 román osztályba jár, a magyar gyermekek Kertész Erzsi Ludmilla megoldja című kötetét vehették át, vagy vehetik át ezután, a hét folyamán, a román gyermekeknek pedig a múlt héten adták át Lavinia Braniște Rostogol păzește pepenii című könyvét a szerző jelenlétében, aki dedikált is az eseményen.

Hollanda Andrea, a könyvtár olvasószolgálatának vezetője lapunknak elmondta, hogy a Könyvkelengye program 2010-ben indult, és először az újszülött kisbabás sepsiszentgyörgyi családok kaptak könyv­csomagokat ajándékba, aztán a nagyobb gyermekekre is kiterjesztették ezt a kezdeményezést, a negyedikes, nyolcadikos és tizenkettedikes diákoknak is örömet szerezve a korosztályuknak megfelelő könyvadományokkal. Az utóbbi időben az első osztályosokat is bevonták a programba, annak apropóján, hogy megtanultak olvasni. Mint megtudhattuk, az elmúlt két évben szünetelt a Könyvkelengye, ugyanis nem volt rá anyagi fedezet, de a Bod Péter Könyvtártámogató Egyesület létrehozása után lehetőség nyílt a program folytatására. Valójában azért kapják most a másodikosok a könyveket, mert megkésett a csomagosztás, tavasszal elsősök voltak ezek a gyermekek.

Hétfő óta – amikor Nagy Zoltán, a polgármesteri hivatal képviselője is jelen volt a könyvek átadásánál – naponta több osztályt fogadnak a gyerekrészleg munkatársai, akik az ajándékozás alkalmából felolvasnak a kötetből, azzal kapcsolatosan különböző játékos tevékenységeket végeztetnek és beszélgetnek a kisdiákokkal.

A rövid történetekből álló meseregény egy cserfes kislányról szól, aki saját vállalkozásként problémamegoldó irodát nyit, és így próbál segíteni társainak eligazodni a nehéz helyzetekben. A gyerekfoglalkozások után könyvtárbemutató következik, melynek végén az is kiderül, hogy a Ludmilla megoldja című könyv felmutatásával a gyerekek ingyen beiratkozhatnak a könyvtárba.

Hollanda Andrea szerint a tanítók is örültek a könyvadománynak, mert ha egy könyv mindenkinek megvan az osztályban, közösen olvashatják azt, és különböző közös tevékenységeket is szervezhetnek köréje. Azt is tervezi a könyvtár, hogy tavasszal meghívja a szerzőt Sepsiszentgyörgyre: Kertész Erzsi sok gyerekkönyvet írt, így minden bizonnyal nagy olvasótábora van városunkban.