Ha megfutamodik a belügyminisztérium

Ezért egyes intézmények igyekeztek tavaly év vége előtt kicserélni a korábbi jelképet az újra. Mégis rengetegen a régivel maradtak. Sőt, maga a törvényalkotó képviselőház is: szónoki pulpitusán a régi címer díszeleg. Tehát maga a törvényhozó nem tartja be a maga által alkotott törvényt! Mit várjunk így mástól?!

A belügyminisztérium igyekezett eleget tenni a jogszabály előírásainak, és egységei címerét módosította még tavaly, év vége előtt. Egyszerűen a sas fejére helyezték a koronát, s a miniszteri rendeletet közölték a Hivatalos Közlönyben. Igen ám, de ez nem mindenhol történt ilyen egyszerűen. Például Kovászna megye esetében nem.

A Kovászna megyei rendőr-főkapitányság korábbi és mostani címere

A háromszéki rendőrség jelképének módosítását nem verték nagydobra, egyszerűen csak elkezdték alkalmazni – ezt valószínűleg az emberek 99,99 százaléka észre sem vette –, mintha mi sem történt volna. Pedig mégis történt.

A megyei rendőr-főkapitányságok címerében Románia csőrében keresztet tartó aranysasának mellén levő pajzs három részre osztott. Ezek közül kettő a román rendőrség jelképeit tartalmazza. Egyik vörös mezőben aranymérleg, jelentése egyensúly, egyenlőség, igazságosság. A másik zöld mezőben két keresztbe tett vesszőnyalábba fogott bárd, a leírásban római konzuli bárd, a közrend és közbiztonság fenntartásának jelképe, áll a magyarázó szövegben. Nos, ez is megérne egy misét, hisz ez, a szaknyelvben „fasces” nevű címerkép volt a jelképe az olaszországi Nemzeti Fasiszta Pártnak. No de most nem erre hegyezzük a ceruzát!

A rendőrségi címerek pajzsának harmadik mezejébe az illető megye címerének fő címerképe került. Így történt ez a Kovászna megyei rendőr-főkapitányság esetében is 2011-ben. Az akkor megállapított címerbe helyi jelképként kék mezőbe vörös szíven átszúrt kardot tartó páncélos kar, azaz az egykori Háromszék, egyben a mai Kovászna megye hivatalos címere került.

Volt is nagy felháborodás – főleg a hivatásos feljelentő részéről –, s azt átvették nacionalista sajtóorgánumok, miszerint egy romániai megye rendőrségének jelképébe az Osztrák–Magyar Monarchiabeli Háromszék vármegye címere került. Odáig menően, hogy egyesek azt kiáltották, a megyei rendőrség jelképében az Osztrák–Magyar Monarchia címere látható. Aztán szélsőséges értelmezés szerint a székelyek kardja a románok szívét döfi át. Különben több mint félezer éves az.

A nacionalista kirohanásnak megvolt a maga eredménye. Nem akkor, később. Ugyanis 2014-ben a Kovászna Megyei Dózsa György Csendőr-felügyelőség és 2015-ben a Kovászna Megyei Mihai Viteazul Katasztrófavédelmi Felügyelőség megállapított címerébe a belügyminisztérium már nem Háromszék jelképét helyezte el, hanem egy sárkánnyal viaskodó lovagét, azaz Szent György lovagot, mondva, a megyeszékhely névadójának szimbólumát jelenítették meg. Magyarán, a belügyminisztérium megfutamodott a hivatásos feljelentő elől, vagy legalábbis cinkos az ügyben.

Ezek után, amikor tavaly módosították a belügyi egységek címerét, azaz a román sast megkoronázták, a Kovászna megyei rendőr-főkapitányság esetében a Háromszék címerét megjelenítő mezőt ejtették, s helyébe a sárkánnyal viaskodó lovagot jelenítették meg.

Az új szimbólum bizonyára az intoleráns hatalommal való állandó viaskodásunk jelképe.