Leváltanák Savoneát

A leváltási javaslat aláírói úgy látják: Lia Savonea „idézte elő és tartotta fent a konfliktust” Ana Birchall jelenlegi igazságügyi miniszterrel, aki – állítják – azért nem tudott részt venni a testület bizonyos ülésein, mert az elnök teljesen kiszámíthatatlan módon szervezte meg a CSM tevékenységét. Tudorel Toader miniszteri mandátuma idején ez másképp működött, akkor sok esetben a tárcavezető programjához igazították a testület üléseit – írják. Sok egyebet is felrónak neki, többek között azt is, hogy idén januárban úgy kezdeményezte az igazságügyi törvények módosítását, hogy a CSM plénuma nem fogadott el előzőleg erről szóló határozatot, a javasolt módosításokról pedig egyáltalán nem tájékoztatta az érintett ügyészi részleget. A három bíró és négy ügyész sérelmezi, hogy Savonea a CSM nevében arról tájékoztatta az Európai Unió Bíróságát, hogy a testület összeegyeztethetőnek tartja a bírák és ügyészek által elkövetett törvénytelenségek kivizsgálásával foglalkozó különleges ügyosztály létrehozását, noha előzőleg nem vitatták meg ezt a kérdést, sőt, „a különleges ügyészi részleg létrehozását mintegy négyezer bíró és ügyész, illetve a nemzetközi szervek is ellenezték”. A CSM elnökével kapcsolatos szakmai elégedetlenséget az is jelzi, hogy a héten már hetedszer hívott össze gyűlést a különleges ügyészség vezetőjének kinevezésére, ám eddig egyszer sem jött össze az ehhez szükséges létszám. Lia Savonea az SZDP emberének számít, leváltásához a testület 19 tagja közül legalább tíznek a beleegyezésére van szükség.