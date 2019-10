Állásvásár pályakezdőknek

Kelemen Tibor intézményvezető lapunk érdeklődésére kifejtette, a munkaerő-ügynökségnél pillanatnyilag mintegy 450 pályakezdőt tartanak nyilván – az 1200 háromszéki végzősből –, s azt tapasztalják, a fiatalok egyre kevésbé igénylik a tanácsadást olyan döntő kérdésekben, mint a munkahelykeresés, elhelyezkedés. Megjegyezte, sok családban gyakran a gyermekekre bízzák a döntést, az egyetlen kikötés általában az, hogy ne menjenek el külföldre. Ő maga is ezt támogatja – jegyezte meg.

Az ifjúságot célzó állásvásárt évről évre megszervezi a munkaerő-foglalkoztatási ügynökség, hiszen mindig akad olyan érdeklődő, akihez szólhatnak, akit segíthetnek, támogathatnak, hogy elinduljon a munkavállalás felé. Próbáljuk vonzóbbá tenni a rendezvényt, újítani – jegyezte meg a munkaügyi hivatal vezetője, aki hangsúlyozta, sok a betöltetlen állás, szükség van munkaerőre. Bár elbocsátások is történtek – példaként a Telekomot említette –, az igazgató szerint nagyon gyér az a réteg, mely foglalkoztatható Háromszéken. Gyakran tapasztalják, hogy némelyek egyszerűen nem akarnak dolgozni, állandóan kifogásokat találnak a felajánlott állás kapcsán, mások túlképzettek a kínált lehetőséghez képest és van, aki dolgozna, ám a családi körülmények okán, csak a munkanap bizonyos időszakában tudna munkát vállalni – sorolta az igazgató, aki szerint sok állástalan nem is regisztrál már az ügynökségnél. A munkáltatók által leadott nyilatkozatok alapján 39 ezer körül mozog a háromszéki foglalkoztatottak száma, holott a statisztikák szerint mintegy 80 ezer háromszéki tartozik az aktív, 18–64 év közötti korcsoportba – mutatott rá Kelemen Tibor. Kiemelte, a nők körében jelenleg is magasabb a foglalkoztatottság térségünkben.

A munkanélküliség mérséklését szolgáló tanfolyamok kapcsán a munkaerő-foglalkoztatási ügynökség vezetője rámutatott, tanfolyamokat, képzéseket most már csak kérésre indítanak, ha valóban igény van rá.