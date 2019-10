Vizsgálják a telefonos Nobel-beugratást

Banville a hétvégén beszélt a The Irish Times ír napilapnak arról, hogy csütörtökön egy telefonáló, aki Mats Malmként, a Svéd Akadémia szóvivőjeként mutatkozott be, arról tájékoztatta, hogy neki ítélték oda az irodalmi Nobel-díjat. A férfi később újból felhívta, és telefonüzenetet hagyott, amelyben azt állította, hogy az akadémia az utolsó pillanatban visszavonta a díjat, mert a tagjai nem értettek egyet a döntésben.

Banville szerint a telefonos beugratást valószínűleg olyasvalaki követte el, aki le akarta járatni az akadémiát. „Az az érzésem, hogy nem ellenem irányult valójában. Szerintem azt gondolta, hogy nagy botrányt csinálok a sajtóban, és ez újabb vitát vált ki az akadémia tagjai között” – mondta az író a lapnak. Banville megpróbálta visszahívni a számot, amelyet a telefonja rögzített, és az a Svéd Akadémia irodájában csöngött ki – olvasható az ír napilapban.

Mats Malm a dpa hírügynökséghez eljuttatott e-mailjében közölte, hogy az akadémia ellenőrzi a telefonok híváslistáját, hogy megállapítsák, honnan hívhatták az írót, és vajon tényleg az akadémia központjából érkezett-e a hívás, vagy csak valaki úgy akarja beállítani.

A Svéd Akadémia képviseletében csütörtökön Malm jelentette be, hogy a 2018-as irodalmi Nobel-díjat Olga Tokarczuk lengyel írónőnek, a 2019-es díjat pedig Peter Handke osztrák írónak ítélték oda.