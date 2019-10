Az utca hangja

FÁBIÁN MATILD, Sepsiszentgyörgy. Gyakran járok ki a sepsiszentgyörgyi erdőbe, és nagyon felháborít, amit ott látok. Vágják a fát kíméletlenül, viszik a nagy rönköket szekerekkel, kocsikkal, de újat nem ültetnek helyette, csak a pusztítás marad. Kérdeztem ott a munkásokat, a vállukat vonogatták, nekik kiadták a munkát és kész. Nem rájuk haragszom, de jó lenne, ha valaki ellenőrizné a kitermelést, mert utólag már sirathatjuk a tönkretett természetet. És egy alapos takarításra is szükség lenne, már többször is mondtam, hogy a szociális segélyen élőket oda kellene tenni szemetet gyűjteni, dolgozzanak ők is a pénzért, mert mi sem kaptunk ingyen soha semmit. Legyen valami haszna a társadalomnak is belőlük, ne csak nekik a mi munkánk után...

B. E., Sepsiszentgyörgy. Az Erzsébet park egy-egy sétányán akkora rés van a kövek között, hogy ott csak telitalpú lábbelivel lehet biztonságosan járni. A minap a félcipőm sarka beszorult két kő közé, és ott is maradt, ami elég nagy bosszúság reggeliben, munkába menet, ráadásként pedig ott a kár. Nem lehetne azt a kövezetet kifúgázni? Vagy az a cél, hogy minél kevesebben járjanak ott?