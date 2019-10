Dal is született az együttlétből

A csereprogram a nemzetközi személyiségfejlesztő The Duke of Edinburgh’s International Award (DOFE) program köré épült. Irodánk 2015 óta tagja a DOFE-nek. E pár nap alatt a résztvevők betekintést nyertek az Erasmus+ program működésébe, megismerték az önkéntesség nyújtotta lehetőségeket, elsajátíthatták a túrázási technikákat, és megtanulták az iránytű használatát is. A szervezők nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy a szellemi tevékenységek mellett a környékünket is minél jobban megismertessék. Játékkal egybekötött felfedezőtúrát tettek Bikfalván, kipróbálták a lovaglást és a szekerezést az árkosi Barabás Lovardában, ellátogattak Tusnádfürdőre, elgyalogoltak a Szent Anna-tóhoz, és a Mohost is bejárták. A tematikus esteken a résztvevők egymás kultúrájából, népszokásaiból, gasztronómiájából is kaptak egy kis ízelítőt. Vasárnap Sepsiszentgyörgy főterén népszerűsítették a programot, villámcsődületet tartottak, előadták az itt megírt, saját Erasmus+ dalukat, és maradék energiáikat a sugásfürdői kalandparkban és a mászófalon vezették le.

A Turulmadár Ifjúsági Irodának ez az első ilyen jellegű csereprogramja – közölte az iroda elnöke, Furus Levente, aki szerint „az eredményeket mi sem illusztrálja jobban, mint az öt nap élményeiből született dal, amelyet a város főterén is bemutattunk”. A fiatalok aktívan részt vettek a programokon, örültek, hogy megismerkedhettek a kultúránkkal, és csodálatos helynek tartják Székelyföldet: Claudia Jurkeviciute litván résztvevő elmondta: „Ez az első Erasmus + program, amin részt veszek és igazán élvezem, mindenki nagyon kedves és nagyon jól szórakozom. Székelyföld igazán gyönyörű. Az én országomban nem igazán vannak hegyek, ezért is csodálom itt.”

Kovács Orsolya sajtófelelős