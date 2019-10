Ezek lehetnek kevésbé súlyos gondok, amelyekre megoldást kell találni, és krízishelyzetek is, amelyek csak nagy erőfeszítések árán küzdhetők le, és a mulasztás akár tragédiába is torkollhat. Utóbbi kategóriába tartoznak a szenvedélybetegségek. Természetesen ezeknek is megvannak a különböző fokozataik, de a függőségekkel küzdőket és hozzátartozóikat sokszor a tehetetlenség bénítja meg.

A jó hír az, hogy mindig van megoldás, sőt, több is – viszont az első és talán a legnehezebb lépés a probléma felismerése, beismerése és felvállalása. Ha ezt megtesszük és segítséget kérünk, van kiút a betegségből, az elkeseredésből, a megvetettségből.

A Bonus Pastor Alapítvány célja, hogy segítséget nyújtson az alkohol-, drog-, szerencsejáték- és egyéb függőségekben szenvedőknek, valamint hozzátartozóiknak. Ehhez a tevékenységhez csatlakozott a Kézdivásárhelyi Református Egyházközség és a szintén kézdivásárhelyi Rebeka Missziós Központ, hogy közelebb hozza a gyógyulás, a változtatás lehetőségét a háromszékiekhez és nemcsak. A civil szervezet Szentkatolnán tartja a szenvedélybetegek találkozóját.

A segítő szervezetek és munkatársaik meggyőződése, hogy a reménytelennek tűnő élethelyzetekben is van lehetőség a változásra, változtatásra, gyógyulásra. Rövid, illetve hosszú terápiás programokkal segítenek a hozzájuk fordulóknak, módszerük abban különbözik a gyógyszeres elvonókúráktól, hogy a szenvedélybetegséghez vezető probléma okát keresik szakemberek – pszichológusok, szociális munkások, lelkészek – segítségével, elindítják a betegeket a változás útján, és támogatják annak további szakaszaiban. A hozzátartozókat is részvételre biztatják, mivel a szenvedélybetegek problémái az egész családot érintik. Tevékenységeik a megelőzésre, a terápiára és az utógondozásra is kiterjednek, és bár mindez keresztény szellemiségben történik, a keresztény hit nem feltétele a részvételnek. Szentkatolnán rövid terápiákat tartanak, hosszú terápiákra Magyarózdon fogadják az érdeklődőket.

A hosszú terápiában részesülők több mint 70 százalékának sikerült újjáépítenie az életét, sokuknak úgy, hogy már nem reménykedtek, sőt, elkeseredésükben az is megfordult a fejükben, hogy véget vetnek mindennek. Az is előfordul – nem egyszer – , hogy valaki visszaesik. Ezeket a személyeket újra és újra várják a terápiás központok, és arra biztatják őket, hogy ne adják fel. Ezeken a helyeken a problémával küzdők megvetés helyett segítséget kapnak.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2017-es jelentése szerint Románia világviszonylatban az 5. helyen áll az alkoholfogyasztást illetően. Az alkoholizmus társadalmi probléma, éppen ezért ezeknek a civil szervezeteknek hiánypótló a tevékenységük, felismerve ennek fontosságát, munkájukban számos partnertől kapnak segítséget. A Rebeka Missziós Központot így rendszeresen támogatja a kézdivásárhelyi Zarah Moden Kft. és a New Fashion Rt.

A Bonus Pastor Alapítvány legközelebb Sepsiszentgyörgyön szervez országos találkozót, október 18–20. között a Gyöngyvirág utcai református templomban, ahol bárki érdeklődő részt vehet. Kérjünk segítséget, hiszen a legrosszabb rémálmokból is fel lehet ébredni, újjá lehet építeni az életet.



A Bonus Pastor kézdivásárhelyi csoportja