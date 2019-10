Az NLP kormányalakítással megbízott elnöke azokkal a parlamenti erőkkel konzultál, amelyekkel összefogva a múlt héten megbuktatták a Viorica Dăncilă által vezetett szociáldemokrata kormányt. Ludovic Orbannak mind a hat ellenzéki frakció támogatására szüksége van az új kormány beiktatásához, de a szavazatok nehezen gyűlnek, a különböző pártok több, egymásnak ellentmondó követelést fogalmaztak meg.

Kelemen Hunor elmondta: megbeszélésükön a kormányfőjelölt terveiről tájékozódott, és a következő, legfeljebb egyéves mandátumú kabinet feladatait körvonalazták. Az RMDSZ elnöke szerint a legsürgősebb a jövő évi állami költségvetés előkészítése, amelyben a beruházásoknak és az oktatásnak több forrást kell juttatni. Kelemen Hunor leszögezte: a kormánynak sem sürgősségi rendelettel, sem úgynevezett kormányzati felelősségvállalással nem szabad beleavatkoznia a választójogba a jövő nyári önkormányzati választások előtt. Az RMDSZ elvárásai közé tartozik az is, hogy a kormány ne nyúljon hozzá a kisebbségi jogokhoz, viszont tartsa be a törvényt és a Románia által ratifikált nemzetközi szerződéseket. „A következő egy esztendőben nyilván nagy áttörésre nem lehet számítani, választási évről van szó, de a törvények betartása, egy korrekt viszonyulás már sokat segítene ahhoz képest, hogy eddig a nemzeti liberális párt viszonyult ezekhez a dolgokhoz” – jelentette ki az RMDSZ elnöke. Kelemen Hunor azt is elmondta: az RMDSZ-ben jelenleg meglehetősen alacsony a bizalmi szint az NLP iránt a párt tisztségviselőinek a magyar ügyekkel kapcsolatos korábbi megnyilvánulásai miatt. Hozzátette: az NLP-kormány esetleges parlamenti támogatásának feltételeiről az RMDSZ szeretne írásos megállapodást is kötni, mert a román politikában szerzett rövid – mindössze két évtizedes – tapasztalata szerint gyakran még az írott megállapodásokat is megszegik.