Dragnea pereli saját pártját

A börtönből pereli a Szociáldemokrata Pártot volt elnöke, Liviu Dragnea, aki a teljes SZDP felszámolását kéri a bíróságtól. A korrupció miatt bezárt teleormani politikus épp az ellene szóló ítéletre alapozza keresetét: azzal érvel, hogy az SZDP Teleorman megyei szervezete 2006 és 2012 között törvénytelenül működött, mivel törvényszéki döntés is kimondja, hogy két nő alkalmazásával csalás történt.

(Arról a két nőről van szó, akik – Dragnea utasítására – a gyermekvédelmi igazgatóságtól kapták a fizetésüket, de valójában a pártnál tevékenykedtek; emiatt került az SZDP volt elnöke három és fél évre börtönbe.) Mi több, Dragnea szerint az egész SZDP-t fel kell számolni, mert a június 29-i kongresszuson – amelyen megválasztották a párt új vezetőségét és módosították az alapszabályt – a Teleorman megyei szervezet küldöttjei is szavaztak. Ezzel a keresettel Dragnea előbb a bukaresti törvényszékhez fordult, ám ott elutasították és most fellebbezett. De annyi iratot küldött be az ügyvédjével, hogy a bírók október 31-re halasztották a tárgyalást. Az egyik igénylésben a volt SZDP-elnök azt kéri, hogy forduljanak az Európai Unió Bíróságához.