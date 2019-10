Daniel Breaz egy liberális képviselővel vitázott, aki azt mondta, hogy az SZDP a minisztériumokat és állami intézményeket „protekciósokkal, szeretőkkel, ismerősökkel, rokonokkal… mindenféle ügyeskedőkkel töltötte meg, akiket fölöslegesen fizetünk, mert nem értenek semmihez”, ezért meg kell szabadulni tőlük. Breaz nem cáfolta a felduzzasztott létszámról vagy hozzá nem értésről elhangzott állításokat, csak megjegyezte, hogy „ők is emberek”. Korábban Petre Daea mezőgazdasági miniszter is hasonlóan védekezett, amikor azt firtatták, hogy miért alkalmazta a saját lányát: „neki is boldogulnia kell az életben”. Azt egyébként Viorica Dăncilă is gyakran hangoztatja, hogy a liberálisok nagy leépítésekre készülnek, de soha nem teszi hozzá, hogy a munkaerőhiánnyal küszködő magánszektor épp a közalkalmazottak felszippantásában reménykedik. (Hotnews)

A DRAGNEA-KORSZAK NEM ÉRT VÉGET. Az SZDP ügyvezető elnöksége a híres CEXN elé fogja állítani Ana Birchall ügyvivő igazságügyi minisztert, mert olyan magánvéleményt mert megfogalmazni, amely nem azonos a pártéval és a kormányéval. Mindezt a megbukott kormányfő, Viorica Dăncilă jelentette ki. Liviu Dragnea utóda azt sérelmezi, hogy (az amerikai Yale Egyetemen jogból doktorált) Birchall ugyanúgy fölöslegesnek tartja a bírák és ügyészek esetleges visszaéléseit kivizsgáló, a román sajtóban „SS” rövidítéssel emlegetett ügyosztályt (amelynek élére Lia Savonea, a Legfelsőbb Bírói Tanács elnöke hétszer is megpróbálta kineveztetni Adina Florea ügyészt, de kollégái ezt mindig elszabotálták), mint az Európai Unió korrupcióellenes szerve (a GRECO) és a Velencei Bizottság. A jelek szerint Birchall annak ellenére számíthat szankciókra, hogy a Dăncilă-kormány a végnapjait éli, és álláspontjának már nincs súlya. (Revista 22)

KIGYÚLT A BÉCSI GYORS. Kevéssel elindulása után tegnap reggel kigyúlt a Kolozsvár–Bécs nemzetközi gyorsvonat mozdonya. A lángok eloltására két tűzoltókocsit is kirendeltek Törökvágáshoz, de az oltási munkálatok elkezdését késleltette, hogy előtte le kellett kapcsolni a hálózatról az elektromos vezetékeket. A balesetben senki sem sérült meg, az utasokat még a tűzoltók megérkezése előtt kimenekítették a szerelvényből. A tűz eloltása után a vonat elé új mozdonyt állítottak be, amely így aztán több mint egyórás késéssel elindulhatott Bécs irányába. A Kolozsvár–Bécs járatot tavaly decemberben indította a román, a magyar és az osztrák vasúttársaság. (Maszol)

KAMPÁNYFOGÁS VAGY SEGÍTSÉG? 23 ezer lejig terjedő támogatást fognak kapni a fogyatékkal élők modern eszközök beszerzésére. A támogatást értékjegy (voucher) formájában kapják kézhez ettől a héttől kezdődően – jelentette be Viorica Dăncilă ügyvivő miniszterelnök a hétfői kormányülésen. Az értékjegyeket a látáskárosultak például olvasóeszközre, a mozgáskorlátozottak kerekesszékre, a halláskárosultak hallókészülékre használhatják, de más eszközöket is beszerezhetnek. A támogatással többek közt azt akarják elérni, hogy a sérült személyek is állást vállalhassanak, mert hasznosítani kell munkaképességüket. Ezért a kormány 12 hónapon keresztül 2250 lejes havi támogatást nyújt azoknak a munkáltatóknak, akik sérült személyt foglalkoztatnak. (Agerpres)