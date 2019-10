A héten végrehajtott büdzsékiegészítéssel Galac 42, Craiova 32, Bákó 29, Târgoviște 25, Focșani 22 millió lej támogatást kapott az említett, önkormányzatoknak szánt alapból, amelyet a pénzügyminiszter rendelkezésére bocsátott a kormány – mondta el a polgármester, hozzátéve: még a nem megyeszékhely Voluntari is 10,6 millióval többől gazdálkodhat, ezzel szemben Csíkszereda, Sepsiszentgyörgy, Brassó, Nagyszeben, Nagyvárad nulla lejt kapott. Már jelezték a kormányalakításra készülő liberálisoknak, hogy amennyiben megtörténik a kormányalakítás, nekik kell valamilyen formában korrigálniuk, amit a leköszönőben lévő szociáldemokrata kabinet tett.

Antal Árpád úgy látja, a döntés egyértelműen mutatja, hogy a kormány tagjai úgy vélik, az RMDSZ buktatta meg a kabinetet – ami igaz is, és a szövetség vállalta is ezt. Egy ilyen politikai döntésnek pedig az egyik következménye, hogy az önkormányzatok esetleg nem kapnak támogatást, amint az meg is történt.

Az elöljáró szerint nem állja meg a helyét az az érv, hogy Sepsiszentgyörgy azért nem kapott, mert nincs rá szüksége. Nem létezik olyan helyzet, hogy egy önkormányzatnak ne lenne szüksége pénzre. Ismét az történt, hogy azokat büntette a kormány, akik jól gazdálkodnak. Ez elfogadhatatlan, hiszen attól, hogy jól gazdálkodnak, előteremtik a szükséges forrásokat, nem azt jelenti, hogy nem lennének igényeik. Ezeket meg is fogalmazták a minisztérium irányában, iskoláknak, a fogyatékkal élők támogatására kértek forrásokat. Antal Árpád abbéli meggyőződésének is hangot adott, hogy Csíkszeredának, Brassónak, Nagyszebennek és Nagyváradnak is lenne, amire további pénzeket elköltenie.