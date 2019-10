Antal Árpád polgármester elmondása szerint a Kós Károly út második szakaszán a kivitelező végzett az aszfaltozással a cigarettagyár felőli sávon, az elkövetkező napokban a városból Illyefalva felé vezető jobb felőli sávon is nekilátnak a felújításnak. Az elöljáró szerint sokat gondolkodtak azon, hogy nekikezdjenek-e ennek, de mivel a föld alatti munkálatok nagy része már elkészült, nem kellene különösebb fennakadásnak történnie. Természetesen itt is fel vannak készülve a meglepetésekre. Ha a kedvező időjárás kitart, az alapozási munkálatokkal tudnak haladni, és kis szerencsével az aszfaltozásra is sor kerülhet még idén – tette hozzá a polgármester. A városháza sajtóosztálya közlése szerint a forgalmi rend a munkálatok ideje alatt ugyanaz marad, vagyis a városból Illyefalva felé a Kós Károly út bal oldali sávján lehet közlekedni a hídig, majd onnan a jobb oldali sávon haladhatnak tovább, mivel a Patak utca és a híd közötti részen még dolgoznak. Illyefalva irányából, a Jókai Mór és a József Attila utcából a városba továbbra is a Patak utcán keresztül lehet eljutni. A baloldali sáv megnyitásával felszabadult a Cigaretta utcai letérő is. Az önkormányzat felkéri az ott lakókat, hogy az Andrei Șaguna utca és a Dózsa György utca között ne parkoljanak gépjárműveikkel az udvarokban, illetve a járdán, mert október 19-étől, szombattól kezdődően a munkálatok miatt nem tudnak majd be- és kihajtani. A szintén felújítás alatt álló Andrei Șaguna utcában az alapozáson dolgoznak.

Felvetésünkre Antal Árpád megerősítette, hogy a Puskás Tivadar utca Málik József utca és Tulipán utca közötti szakaszán zajló teljes korszerűsítésnél tervezési gond merült fel, ugyanis az esőelvezető rendszer csövei a szennyvízhálózati bekötővezetékekkel egy szinten vannak. Ezt most újra kell terveztetni. Ez is az a fajta probléma, amivel csak egy utca felbontása után találkoznak. Tulajdonképpen egy törvénytelen megoldásról van szó, az ott lakók egy része a házból kijövő szennyvízvezetéket az esővíz-elvezető csatornába kötötte be. Ez valamikor a hetvenes-nyolcvanas évek környékén történhetett, és nyoma papíron nem lehet, hiszen illegális tevékenységről volt szó, így a tervezőnek sem lehetett tudomása ezeknek a csöveknek a meglétéről. Antal Árpád ugyanakkor hozzáfűzte, ez nem jelenti azt, hogy a Puskás Tivadar utcában leállnának a munkálatok.

Az említettek mellett a város több részén zajlik a járdák, lépcsők, tömbházbejáratok, parkolók aszfaltozása, több ilyen kisebb beavatkozáson már túl van az önkormányzat, csak a festések vannak még hátra.