Medve kószál Sugásfürdőn

Az elöljáró szerint néhány napja röppent fel a hír, hogy Sugásfürdőn egy medve kószál, többek között RO-Alert-riasztás is érkezett a bundásról. Ő is elment a telepre, és találkozott is a nagyjából hároméves, fehér galléros állattal, amely a wellnessközpont környékén bóklászott éppen. Az elöljáró le is filmezte a medvét, illetve mivel nem első alkalommal találkozott nagyvaddal, megpróbálta elriasztani, de nem igazán reagált sem a kiabálásra, sem az autóduda hangjára. Annyit sikerült elérnie, hogy egy ideig visszavonult az erdőbe, majd a telep másik oldalán visszajött. Antal Árpád szerint egy olyan példányról van szó, amely nem fél az embertől. A hivatal értesítette a hatóságokat a helyzetről, azt kérve, hogy az állatot minél rövidebb idő alatt szállítsák el, mivel veszélyt jelent a Sugásfürdőre látogató emberek testi épségére és biztonságára. Ennél többet az önkormányzat nem tehet, illetve felhívják a lakosság figyelmét a veszélyre – tette hozzá.