Csinálj programot a haverokkal! /X/

Különböző sütőtanfolyamok

Sütni nem mindenki szeret és nem is mindenki tud. Éppen ezért, akik szeretnének igazán finom és egyedi dolgokat készíteni, azoknak remek alkalom lehet egy sütőtanfolyam. Persze ennek is számtalan variációját ismerjük, lehet vegán, mentes és persze hagyományos sütemény is, mindegyik biztosan nagyon finom. Ha már gasztronómia, akkor nem hagyhatjuk ki a közös főzést sem, hiszen akár főzőtanfolyamon is részt vehetünk együtt.

Élményfestés vagy bootcamp együtt

Az élményfestés már maga is egy nagyon különleges dolog, hiszen hétköznapi emberként részt vehetünk egy igazán maradandó festőkurzuson, aminek során, bár minden esetben instruálnak, a végeredmény mindig egyedi és személyes lesz. Remek összekovácsoló program haveroknak, barátoknak, pároknak, de még kollégáknak is egyaránt.

A bootcamp folyamán igazi csapatjáték alakul ki a kiképzés során. Ez azt jelenti, hogy senki nem hagyja ott a másikat, míg zajlik az igazán kemény katonai tréning. Tökéletes alkalom arra, hogy megtudhasd, kire mennyire számíthatsz.

Digitális technika

Akkor sem kell megijedni, ha inkább a digitális térben érzitek otthon magatokat. Tökéletes program lehet egy virtuális valóságba történő belépés, melyhez nincs is szükség másra, mint egy VR szemüvegre és jó sok kitartásra.

Ugyanilyen érdekes és különleges élmény lehet egy közös, óriási tévén vagy kivetítőn megnézett film vagy éppen focimeccs.

Adrenalinbomba

Ha igazi adrenalindús programra vágysz, akkor a dunai rafting vagy éppen driftelés nyújthat egy kis ideig izgalmat. Ezek során garantált a vízesés, így mindenképp érdemes váltó ruhával készülni a kalandra. Ki lesz az, aki a leghangosabban sikongat?

Fegyverek és színes lövedékek? A paintballt és az airsoft lövészeteket csakis a legbátrabbaknak találták ki. Nem hátrány, ha gyorsak vagytok, és jól céloztok, hiszen így az izgalmas játék garantált. Ne féljetek rálőni a másikra, jelen esetben nem lehet semmi bajuk.

Végül pedig a szabadulószobák is rengeteg meglepetést és izgalmat tartogathatnak minden résztvevő számára. Próbáljatok meg időre kijutni a szobából, sőt, ha többen vagytok, akár a csapatok versenyezhetnek is egymással. Tökéletes egy baráti vetélkedéshez.

Ahogy látható, számtalan programot szervezhettek a haverokkal, amik tuti szórakoztatóak lesznek, konkrét ötletekért pedig keressétek a Meglepkék csapatát! (X)