Mi szól most a rádióban? /X/

Akárhol is legyünk, egy-egy nap tervének készítése elengedhetetlen. Ez arra is vonatkozik, hogy ellenőrizzük az esti film előtt, hogy a kocsiban és konyhában vacsorakészítés közben mi szóljon majd.

Úgy hallgatnék valamit!

Eleged van abból, hogy úgy döntesz, te most bizony rádiót fogsz hallgatni, de egyszerűen nem találsz olyan sávot, ahol épp az a mix, az a válogatás, az a stílus bömbölne a hangszórókból, ami a legközelebb áll a szívedhez? Jó lenne, ha néhány pillanat alatt csekkolhatnád, hova is kellene tekerned a rádiót? Ez nem álom többé!

Ahogyan van lehetőségünk arra is, hogy ellenőrizzük, mi is megy majd este a tv-ben, úgy arra is van, hogy ugyanezt megtegyük a rádióval. Felejtsd el az egyre idegesebb sávok közötti kapcsolgatást, hallgasd mindig azt, amit épp szeretnél!

A rádiózás bizony nem old school!

Azt hinné az ember, hogy rádiót már csak az öregemberek hallgatnak. Pedig sokkal kevesebb azon rádiók száma, amelyek az idősebb generációt célozzák meg műsoraikkal. A legtöbb rádió bizony a fiatalabb korosztálynak szól.

Miért jó rádiót hallgatni?

Egyrészt azért, mert a zenét tartalmazó adások könnyedén kisimítják minden idegszáladat. Lehetett akármennyire stresszes napod, hidd el nekünk, a zene - ha nem is azonnal - felezni fogja azt a nehéz érzést, amely a lelkedet nyomja!

Minden nap lehet valami újat tanulni

Legtöbben inkább megnézünk egy dokumentumfilmet, minthogy legalább egy fél napunkat a könyvtárban töltsük egy adott témával kapcsolatban, míg választ kapunk minden kérdésünkre. Ha nem szeretnél folyamatosan a képernyő előtt ülni, bizonyára örülni fogsz neki, mikor megtudod tőlünk, hogy a rádióban is lehet bizony-bizony újat hallani akár minden nap! Ehhez persze tisztában kell azzal lenni, hogy hova kell állítani a rádiót!

Csak tudnám, mi ennek a számnak a címe!

Veled is előfordult már, hogy hallgattad a rádiót, és egyszer csak megütötte a füledet az a bizonyos dallam? Majd szinte egész napra bele is ragadt a füledbe, de akárhogyan is törted rajta a fejed, akárhány ismerőst is kérdeztél meg, senki nem talált rá a megoldásra? Ez egy igen csak kellemetlen szituáció, ráadásul többünkkel előfordult már.

Nem kell azonban kétségbeesni! A román MyRadioOnline-nál biztosan megtalálhatod, amit hallottál! Egyszerűen csak arra kell majd emlékezned, hogy kb. mikor hallottad azt a bizonyos számot! Ha pedig már egyébként is a számok, adások, csatornák között kutatsz, talán találsz majd néhány olyan sávot, amit épp be tudsz kapcsolni, hogy a háttérben duruzsoljon, amíg hazaérsz a munkából, vagy ameddig elkészül a vacsora. (X)