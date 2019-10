Évadnyitó a Berde Mózsa Körnél

A főként szerény anyagi körülmények közt, nagycsaládban élő vagy különféle szociális gondokkal küzdő gyermekeket célzó sokrétű tevékenységek idén is díjmentesek, a kezdeményezés részeként tanulmányi kirándulást, kulturális programokat, intézménylátogatást is szerveznek a résztvevőknek, s nem marad el a sokak által kedvelt – a megye, valamint a megyeszékhely önkormányzata által is támogatott – Berde Mózsa-tábor sem. A gyermekeket hétről hétre családias környezetben várják az oktatók kézműves-foglalkozásokkal, hagyományőrző játékokkal, tanulást segítő tevékenységekkel, az Osonó Színházműhely együttműködése révén drámapedagógiai foglalkozásokba is bevonják a résztvevőket, a múzeumpedagógiai foglalkozások helyszíne pedig a Magma Kortárs Kiállítótér lesz. Jelentkezni, érdeklődni a turul­office@gmail.com címen, vagy a 0742 148 702-es telefonszámon lehet. (dvk)