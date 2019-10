A minőségi pálinkát és pálinkafőzést, a kulturált pálinkafogyasztást hivatott népszerűsíteni a Kovászna megye önkormányzata által kezdeményezett Székelyföldi Pálinkamustra, melynek részleteiről szerdán számoltak be a szervezők a sepsiszentgyörgyi turisztikai információs irodában. Mint elhangzott, nem a hagyományost, sokkal inkább a jó párlatokat keresik és főként a magánszemélyeket biztatják arra, nevezzenek be, bíráltassák el pálinkájukat a novemberi versenyen.

Az előző években sokat fejlődött a pálinkafőzés a régióban, és míg a korábbi években főként az alma, körte és szilva képezte az elsődleges alapanyagot, ma már többen művészi szinten űzik a párlatok készítését – fejtette ki Tamás Sándor, a megyei önkormányzat elnöke, aki példaként a sepsiszentgyörgyi, díjazott pálinkákat készítő főzdét említette. Megjegyezte, Erdélyben évszázadok óta főzik és szeretik a pálinkát, népszerű a szatmári, szilágysági vagy az oroszhegyi, nálunk jó hírű főzdék működnek mások mellett Futásfalván, Kézdikőváron is. Úgy vélte, a megmérettetés által javulhat a párlatok minősége, a jó hírű főzdék pedig akár turistacsalogatóként is működhetnek, ahol a kóstolást, technológiát is megismerhetik a látogatók.

Első körben főként magánszemélyek jelentkezését várják a versenyre, a bírák szeretnék felmérni, hol tartanak, milyenek a főzőmesterek ismeretei – fejtette ki Dezső Tibor, nemzetközi pálinkabíráló, aki rámutatott, mindazok, akik terméküket beküldik a versenyre, utólag egy tájékoztatást is kézhez kapnak, melyben párlatuk erősségeit, hibáit is felsorolják. Megjegyezte azt is, nem minden esetben szükséges a javítás, bíráskodásai során tapasztalta, hogy falusi versenyeken mindig találni egy-két kiemelkedő terméket. Szeretnénk rivaldafénybe hozni azokat, akik akarnak és tudnak is jó pálinkát főzni, az átlagos párlatok minőségén kívánnak javítani – mondta, s meggyőződése, a hibás termék jobbá tehető, ehhez akarnak útmutatót, segítséget adni. Újságírói kérdésre válaszolva Dezső Tibor rámutatott, itthon mindenféle felkészülés nélkül főzik az emberek a pálinkákat, Magyarországon ezzel szemben hároméves képzés alapozza meg, Ausztriában, Németországban pedig több évtizede egyetemen is tanítják a párlatkészítés mesterségét. Amiből lekvárt lehet főzni, abból pálinkát is lehet, mondja a szólás. De amiből lekvárt nem készítenénk, abból pálinkát se főzzünk, hiszen a jó párlat feltétele a minőségi alapanyag – fejtette ki a szakember. Beszélt arról is, hogy saját főzdéjükből – Potio Nobilis – 36–37-féle pálinka került ki, készült már kávéból és tökből is párlat, s mint azt Tamás Sándor megjegyezte, a zellerből főzött pálinkájuk zseniális. Érdekességként hangzott el, hogy utóbbi kis mennyiségben került a boltok polcaira, 10 liter pálinkához ugyanis két tonna zellert használtak fel.

A pálinkamustra részleteiről Grüman Róbert, a megyei önkormányzat alelnöke beszélt. Kifejtette, székelyföldi magánfőzők és bérfőzetők pálinkával, gyümölcs­ágyon, illetve hordóban érlelt pálinkákkal nevezhetnek be, a párlatok nem tartalmazhatnak semmilyen fajta édesítést. A nevezési minta fél liter, kizárólag üvegben tárolva, címkével ellátva. A pálinkákat november 8-ig kell leadni, eljuttatni a Sepsiszentgyörgyi Tourinfo irodához, a nevezési díj 10 lej/minta. A pálinkamustrát díjkiosztó gála zárja november 19-én. A megmérettetéssel kapcsolatos tudnivalók a rendezvény Facebook-oldalán érhetők el.