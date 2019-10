Így válik pusztába kiáltott szóvá a stadionokban ordibált Kifelé az országból a magyarokkal! szlogen. Legutóbb a 21 éven aluliak mérkőzésén harsogták a hős szurkolók e szöveget, és mint az egykori válogatott játékos, Ionel Ganea elmesélte, a Román Labdarúgó-szövetség képviselői közül senki nem nyilvánult meg semmilyen formában, egyedül ő hallgattatott el egy hős szurkolót. A norvégok elleni válogatott mérkőzést zárt kapuk mögött kellett játszani, de ott részt vehetett 30 ezer gyermek. Azt valahogy el kellett volna érni, hogy a kísérők (minden tíz után egy felnőtt) a kiabálós futballhuligánok közül kerüljenek ki azért, hogy a gyermekeket is megtanítsák az említett jelszavakra, mert az eddigi felszólítások ellenére a magyarok mégsem akarnak eltűnni az országból. Pedig ha nem lennének, akkor nem volna, aki ellen ordibálni (bár lehet, hogy attól még megmaradhatna Magyarország célpontnak), és abban az esetben nem sújtanák a válogatottat stadionbezárással, ami megakadályozza a hazaffyakat abban, hogy hangosan nyilvánítsák ki véleményüket a magyarokról. (Ördögi kör.) Azt azért szeretném látni, hogy ha Magyarországon például azt kiabálnák a szurkolók (akik közül szintén sokan nem jobbak a Deákné vásznánál), hogy Kifelé az országból a zsidókkal!, mi történne. Azt a miniszterelnöktől kezdve mindenkinek rögtön el kellene ítélnie, és világbotrány is kerekedhetne belőle. A nálunk elhangzottak miatt a klubokat bagó büntetés megfizetésére kötelezik, a nemzetközi mérkőzéseken történtek miatt zárt kapus meccset rendelnek el, megbüntetik a labdarúgó-szövetséget, és minden megy tovább.

Elnökünknek, Iohannisnak és egymást váltogató miniszterelnökeinknek van elég bajuk, nincs idejük ilyen apróságokkal foglalkozni. Halkan ugyan, de a külügyminisztérium viszont megnyilvánul a magyar ügyekkel kapcsolatban, és ha azt nem is sugallja, amit a szurkolók kiabálnak, de azt igen, hogy kifelé az országból a magyar pénzekkel!

A Pro Economica Alapítvány tevékenységével kapcsolatban hiába fejezte ki többször is rosszallását, mégis, mintha mi sem történt volna, az alapítvány éppen most bírált el székelyföldi pályázatokat. Sőt, a támogatásokat ki akarják terjeszteni a Partiumra is. És ahogy a hírt kommentálók közül többen is megjegyezik, mivel a magyarokat támogatják, ők maradnak, a románoknak viszont a nyomorúság miatt távozniuk kell az országból. Ettől arrafelé viszont a román Orban-kormány pénzzel fogja tömni a székelyföldi megyéket, hogy annak az itt élő románok is hasznát tudják venni. A drukkerek is megváltoztathatják szövegüket olyanformán, hogy azt kiabálják: Kifelé a magyar pénzekkel az országból! Hátha ez nem számítana rasszista megnyilvánulásnak, és nem kell majd zárt kapuk mögött játszani a nemzetközi mérkőzéseket. Az igaz, hogy a támogatásokra bárki pályázhat, nemzetiségétől függetlenül, de egy igazi román ember nem vetemedhet arra, hogy Magyarországról származó, forintalapú pénzt fogadjon el. Egész más a helyzet a németországi támogatásokkal, amelyeket a Saxonia–Trasilvania Alapítvány nyújt. Gondolom, azért, mert az euróban történik. És az is elfogadhatatlan, hogy a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat önkéntes fogorvosai Székelyföldre akarnak jönni ingyenes szolgáltatásokat végezni. Szerencsére a hatóságok ebben az esetben elég éberek ahhoz, hogy mindenféle adminisztratív nehézségekkel megakadályozzák, és ha netán mégis sikerül leküzdeni azokat, van még egy kitétel, amit már nehezebb lesz teljesíteni. Ugyanis a Román Fogorvosi Kamara megköveteli a román nyelv ismeretét. Nem elég a tolmács. Mert egy tolmács úgy fordít, ahogy akar, és hátha a román páciens jajgatását, azt, hogy vai, vai! nem úgy fordítja le, hogy jaj, jaj!

Gondolom, hogy a román fogorvosokat is, ha Ukrajnába, Szerbiába vagy a Moldovai Köztársaságba mennek román testvéreiket gyógyítani, kötelezik arra, hogy előbb ideahaza ukránul, szerbül és moldovai nyelven megtanuljanak.