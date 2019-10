Mindegyik koreográfus nyert

Köszöntőszavai során az igazgatónő sok sikert, további jó előadásokat és partnerségeket kívánt a fiatal koreográfusoknak az előttük álló pályán, majd átadta a szót Arcadie Rusunak, aki helyettes zsűritagként volt jelen a rendezvényen. A fiatal mozgásművész a színpad iránti tisztelete jeleként lehúzta a cipőjét mielőtt kilépett volna a reflektorfénybe, majd elmondta, hogy csak három napra érkezett Sepsiszentgyörgyre, de annyira jól érezte magát ebben a kulturális rendezvényekben bővelkedő kisvárosban, hogy itt maradt a fesztivál végéig. Hangsúlyozta: a díjaktól függetlenül minden résztvevő nyert azáltal, hogy lehetősége volt megmutatni a munkáját, hisz ebben a szakmában nagyon fontos a nyilvánosság, a visszajelzések, valójában ezek függvényében alakul az ízlés, és az alkotók felfogása a világról, művészetről.

„Elsősorban a hozzáállás, a törekvés számít: nem mások fognak nagy művésszé tenni titeket, hanem ti magatok, ha ezt ki tudjátok harcolni” – tette hozzá Arcadie Rusu, akinek diploma-előadása, a Promised land immár tíz éve műsoron van Bukarestben, a Linotip nevű független koreográfiai központ műsorán.

Ezután a szervezőknek, önkénteseknek, partnereknek, támogatóknak, fenntartóknak járó szokásos köszönetnyilvánítás következett, melyek sorában az igazgatónő külön figyelmet szentelt a technikusoknak, műszaki személyzetnek, akik idén is kemény munkával járultak hozzá a rendezvény sikeréhez. Végezetül elmondta, hogy bár mindenki nem kaphatja meg a fődíjat, a további évek során mindegyik jelenlévő koreográfussal együtt dolgozik majd a színház. A DbutanT idei fődíját végül is Simona Dabija mozgásművész nyerte el, aki egy olyan előadás elkészítésében fog közreműködni, mely az Andrei Mureșanu Színház és a Bukaresti Nemzeti Táncközpont koprodukciójaként Bukarestben és Szentgyörgyön is színpadra kerül majd. Mellette különdíjat kapott George Pleșca előadó és Amatis Chifu, aki látványtervezőként, hangmérnökként és zeneszerzőként is sikerrel vizsgázott a fesztiválon. Végezetül azt is elmondta az igazgatónő, hogy a sepsiszentgyörgyi drámaszakos diákok felkérték a fesztiválon részt vevő koreográfusokat, hogy mozgástréningeket tartsanak nekik, ezért egy stratégiát dolgoznak ki ennek a tervnek a gyakorlatba ültetésére.

A 2019-es DbutanT fesztivál az elfogadás jegyében tartott nagy közös villámcsődülettel ért véget, melynek alkalmából különböző tánccsoportok és civil járókelők is táncra perdültek a főtéri kőszínpad előtt.