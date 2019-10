A PÉNZZEL IS MEGGYŰLT A BAJUK. Nem áll túl jól mostanában a Szociáldemokra Párt (SZDP) szénája, és a pénzügyeik körül is teljes a felfordulás, miután az Állandó Választási Hatóság formai okokra hivatkozva nem számolja el az európai parlamenti választások kampányában elköltött költségeket.

Ennek következtében azok az EP-képviselőjelöltek, akik el akartak csípni egy helyet az SZDP brüsszeli csapatában, és emiatt szép kis összegekkel támogatták a kampányt, a mai napig nem kapták vissza a pénzüket, egyetlen személy kivételével. A legtöbb pénzt, 800 ezer lejt Rovana Plumb vesztette el a döntés miatt. Crina Chilat 676 ezer lejt, Claudiu Manda pedig mintegy 436 ezer lejt bukott. Rajtuk kívül még egy tucat magánszemélynek tartozik a párt. A Szabad Európa Rádió romániai adása információi szerint egyedül az EU-biztosi posztról lemaradó Rovana Plumb kapta meg a pénzt. Ő kölcsönből fizette ki a kölcsönt, ami közrejátszott abban, hogy a biztosokról döntő brüsszeli bizottság nem támogatta a kinevezését. A speciális helyzetben lévő Plumb elismerte, hogy megkapta a 800 ezer lejt a párttól. Belső források szerint az SZDP jelenleg az összes pénzt Viorica Dăncilă államfőjelölti kampányára költi, ezért azt kérték a hitelezőktől, hogy legyenek türelemmel, míg lejár a kampány.(Főtér)

SIRALMAS HELYZET. Ellenőrzést tartott a nép ügyvédje az ország több pszichiátriai kórházában, és az előzetes jelentés arra utal, hogy a vizsgált egészségügyi intézmények túlzsúfoltak, de gondot okoz a személyzethiány is. A jelentés arra is rávilágít, hogy sok helyen törvénytelen módszereket alkalmaznak az ápoltak mozgásban való korlátozására, a lakhatási körülmények pedig számos esetben a minimális követelményeknek sem felelnek meg. Sok esetben a páciensek indokolatlanul hosszú időt töltenek az intézményben, mert család vagy más, intézményes alternatíva hiányában nincs hova kiutalni őket. A mentális egészségre vonatkozó jogszabályok nem rendelkeznek külön a pszichiátriai intézményekről és a biztonsági intézkedésekről, és nem is kezeli külön ezek költségeit, a személyzet nem elegendő, az egészségügyi minisztériumnak nincs arra vonatkozó rendelkezése, hogy mely pszichiátriai kórházak jogosultak a páciens hozzájárulása nélküli beutalásokat végezni, nincsenek egységes támpontok alapján kidolgozott eszközök a pszichiátriai beteg erőszakosságának vagy társadalmi veszélyességének megállapítására – mutat rá a jelentés. A nép ügyvédje több ajánlást megfogalmazott a helyzet javítása érdekében. (Agerpres)

NEM KAPKODNAK. Nem tolonganak a jelentkezők a Román Vasúttársaság (CFR) által meghirdetett liciteken az állami vállalat által még májusban bejelentett nagy állomásfelújítási projektje keretében. A CFR májusban közölte, hogy nyolc területi kirendeltsége összesen 47 állomásépület felújításának fogna neki – ezek java része a legfőbb erdélyi vasúti csomópontokban találhatók. Az ehhez szükséges pénzkeretet el is különítette, egyelőre a 44 indóház felújításához szükséges megvalósíthatósági tanulmányok elkészítéséhez keresnek jelentkezőket. Az állami vasúttársaság szeptember végén még arról számolt be, hogy az áfa nélkül összességében 16,5 millió lejes beruházásra kiírt tendereken összesen hét román cég jelentkezett. Azonban a közleményből az is kiderül, hogy volt, ahol egyetlen vállalkozásnak sem fűlt a foga a munkához, így meg kell ismételni a licitet, míg máshol a nyertes kihirdetésére kell több hónapot várni. (Krónika)