Szép időben, jó minőségű gyepszőnyegen léphettek pályára a csapatok a Sinkovits Stadionban, ahol a hazai közönség mellett vendég szurkolók is figyelemmel követték a mérkőzést. Az Oțelul hamarabb játékba lendült, Marius Matei révén már a 2. percben veszélyeztetett, azonban az első osztályt is megjárt, tapasztalt csatár távoli lövését Gabriel Bunduc védte. A folytatásban a házigazdák is magukra találtak, azonban a 9. percben egy hiba miatt a vendégek jutottak előnyhöz, Matei szépségdíjas gólt szerzett, miután kihasználta, hogy Bunduc elhagyta a kaput, így 30 méterről a bal felsőbe tekert, átemelve a nyújtózkodó kapus felett (0–1).

A hátrányba került székelyföldi gárda magasabb fokozatra kapcsolt, a 13. percben pedig kiegyenlített. Tankó Zsolt jobb oldali beívelését a középen érkező Emanuel Popa néhány méterről a hálóba csúsztatta (1–1), majd a Kézdivásárhelyi SE nem sokkal később a vezetést is átvette. Tankó ezúttal a befejezésnél jeleskedett, ugyanis a hátvéd Nicolae Păun előkészítését értékesítve, éles szögből, védhetetlenül bombázott a keresztléc segítségével a kapuba (2–1).

A Duna-parti labdarúgók sem csüggedtek, hiszen a 28. percben a védők figyelmetlenségét kihasználva egyenlíteni tudtak. Bogdan Zărnescu próbálkozását Bunduc hárította, azonban a kipattanót a védők képtelenek voltak tisztázni, így Cosmin Stoian élt a lehetőséggel, és a bal alsóba továbbította a labdát (2–2). Az adok-kapokból a szünet előtt a kék-fehér mezesek jöttek ki jobban, mivel Păun ellen a büntetőterületen szabálytalankodtak a védők, így a játékvezető tizenegyest ítélt, amit Popa értékesített (3–2).

A hazai csapat a második félidő elején egy látható kezezés miatt tizenegyest reklamált, a játékvezető ezúttal viszont nem fújta be a büntetőt. Az 58. percben a kézdivásárhelyi csapat egy eladott labda miatt elbukta előnyét, ugyanis Galac egy gyors ellentámadással ismét egyenlített. Egy előrevágott labdánál a hazai védők nem tudtak felszabadítani, így Matei a kapus mellett a jobb felsőbe lőtt (3–3).

A második játékrészben az Oțelul többet kezdeményezett, majd a 72. percben egy újabb védelmi figyelmetlenség után átvette a vezetést. George Cîrjan a védőket faképnél hagyva beívelt a jól helyezkedő Matei irányába, aki mesterhármassal zárta a mérkőzést (3–4). A Kézdivásárhelyi SE a sérülések miatt nem rendelkezett minőségi cserelehetőséggel, a hátralévő időben pedig nem sok esélye volt a pontszerzésre, hiszen a fáradtság rányomta bélyegét a játékosok teljesítményére.

3. Liga, alapszakasz, 9. forduló: Kézdivásárhelyi SE–Galaci Oțelul 3–4 (3–2).

Kézdivásárhely, Sinkovits Stadion, mintegy 400 néző. Vezette: Bogdan Florea (Piatra Neamț). KSE: Bunduc – Tankó, Stanciu (Fozocoș, 83.), Damian, Gajdó – Păun, Gazda, Pakucs – Faragó (Mojzi, 70.), Popa, Babei. Edző: Vasile Gherghe. Oțelul: Ursu – Pop (Munteanu, 70.), Puțanu, Ghiocel, Manău – Crihană, Pleșa (Cireș, 90+3.), Stoian – Zărnescu (Dima, 70.), Matei (Țicamuca, 79.), Cîrjan. Edző: Alexandru Ciobanu. Gólszerzők: Popa (13., 39. – tizenegyesből), Tankó (16.), illetve Matei (9., 58., 72.), Stoian (28.). Sárga lap: Gazda (21.), illetve Manău (66.).

További eredmények: Bákói MSK–FC Ozana Târgu Neamț 1–3, Galaci U–Bákói Aerostar 0–2, Foresta Suceava–Pașcani 10–0, Hușana Huși–Ceahlăul Piatra Neamț 0–4, Șomuz Fălticeni–FC Botoșani II. 2–1, Bucovina Rădăuți–Focșani 4–1, Sporting Liești–Știința Miroslava 1–3.

A rangsor:

1. Aerostar 9 0 0 28–5 27

2. Ceahlăul 7 0 2 26–8 21

3. Rădăuţi 6 1 2 20–7 19

4. Oţelul* 7 1 1 17–8 18

5. Suceava 5 2 2 26–14 17

6. Focşani 4 3 2 11–9 15

7. Ozana 4 2 3 17–12 14

8. Miroslava 4 2 3 18–14 14

9. Botoşani 3 2 4 17–18 11

10. Fălticeni 2 3 4 8–17 9

11. Lieşti 2 2 5 6–16 8

12. Huşi 2 1 6 6–14 7

13. Galac 1 3 5 9–14 6

14. Bákó 1 3 5 3–12 6

15. KSE 0 5 4 6–14 5

16. Paşcani 0 0 9 9–45 0

* a szakszövetség 4 pont levonásával büntette

A 10. forduló programja (október 25–26.): Bákói Aerostar–Galaci Oțelul, FC Botoșani II.–Bucovina Rădăuți, FC Ozana Târgu Neamț–Șomuz Fălticeni, Știința Miroslava–Kézdivásárhelyi SE, Focșani–Sporting Liești, Ceahlăul Piatra Neamț–Bákói MSK, Pașcani–Hușana Huși, Galaci U–Foresta Suceava.