Rasmus Lauge Schmidt és Andreas Nilsson vezérletével a Veszprém kiváló sorozatot produkált, és négygólos előnybe került, mert jobban összpontosított ellenfelénél, így támadásban és védekezésben is pontosabbnak bizonyult. Tyimur Gyibirov gyors góljaival felzárkózott a Vardar, ám a szünet előtt Petar Nenadić irányításával újabb nagyszerű szériával zárt a házigazda (21–17).

A második felvonásban tíz perc sem kellett a vendégek első időkéréséhez, mert a Veszprém jól játszott és öt góllal vezetett. A meccs háromnegyedénél a hazaiak harmadik kiállítása miatt kénytelenek voltak nélkülözni a norvég Kent Robin Tönnesen játékát, ennek ellenére a folytatásban is remekeltek. Az első és második félidőben is bravúrosan védtek a veszprémi kapusok, az egyiptomi Omar Jahja pedig támadásban és védekezésben is kiválóan teljesített.

A hazaiak a mérkőzés elején még vezettek, ezt követően fordított a valamivel pontosabban játszó vendégcsapat. Mindkét oldalon két-két büntetőt védtek a kapusok, a játékot pedig számos kiállítás tarkította. A Szeged pontosabban támadott, és Mikler Roland védéseire alapozva kiváló sorozatot produkált, így magabiztosan vezetett a szünetben (10–15). A kapusok a második felvonásban is remekeltek, a 42. percben a Szeged még csak hárommal vezetett, ezt követően viszont egy újabb nagyszerű szériával eldöntötte a meccset.

A Győr már a találkozó elején magához ragadta a kezdeményezést, és előnyét fokozatosan növelve húzott el szlovén riválisától, a szünetben pedig 13–9-re vezetett. A második játékrész feléig tartotta az ötgólos távolságot a szlovén házigazda, ezt követően azonban a címvédő tíz góllal is meglépett, és végül magabiztosan, tizenkét góllal diadalmaskodott.

Érden mindkét együttes pontatlan támadójátékkal kezdett, a Ferencváros tíz perc alatt csupán kétszer talált be, és kétgólos hátrányba került, azonban Elek Gábor időkérése után a magyar csapatnak sikerült kiegyenlíteni (17–17). A második félidő elején a házigazdák átvették a vezetést, támadásban és védekezésben is sokat javultak, ezért a horvát gárda vezetőedzője az utolsó időkérési lehetőségét is kihasználta. A Fradi hat perc alatt hatgólos sorozatot produkált, és ezt a lendületet kihasználva végül magabiztosan győzött, az új BL-idény során először.