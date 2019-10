Robotokkal fejnek Csíkkarcfalván

Tucatnyi gazdát a Székely Gazdaszervezetek Egyesületének falugazdászai vittek el a bemutatóra, jelen volt az egyesület elnöke, Becze István is. Az eseményen mellőzték a hivatalos beszédeket, a hangsúlyt főként a gazdák és szakemberek közötti beszélgetésekre, a gazdák közötti tapasztalatmegosztásra helyezték.

A Csíkkarcfalvával egybenőtt Jenőfalván lévő szarvasmarha-istállóba a nyár folyamán szereltek fel két Lely Astronaut A5 típusú fejőrobotot. Az állatok nagyon hamar alkalmazkodtak az új fejésmódhoz – mondta el érdeklődésünkre Barabási Antal Szabolcs, a robotgyártó holland cég képviselője. A robotizált fejés több szempontból is előnyöket hoz a farmnak. A fejőstandra a tehenek naponta többször beállhatnak, ahányszor érzik, hogy tejjel teli a tőgyük. Ez lehetővé teszi az állatoknak, hogy saját életritmusukat kövessék, így rutint alakíthatnak ki a fejésre. A fejés idején az állatok a teljesítményük függvényében kapnak takarmányt (a robot egyedenként azonosítja a teheneket), a több tejet adóknak nagyobb a fejadagjuk. A tejtermelés és a takarmánymennyiség közötti helyes arány a tej mennyiségének növekedését eredményezi. A kifejt tej egyenesen a hűtőtankba jut, így megőrzi eredeti minőségét. A robot a tehénnel, termelési potenciáljával kapcsolatos számos adatot rögzít, így a gazda pontosan követheti minden állat teljesítményét. Nem utolsósorban: a robotizált fejéshez nincs szükség emberi munkaerőre, ami nagy előny, hiszen manapság nehéz felelősségtudatos munkaerőt kapni az állattenyésztő farmokra – tudtuk meg a szakembertől. Barabási azt is elmondta: a most bemutatott fejőrobotok továbbra is megtekinthetők, a farm a Lely közép-kelet-európai bemutatóközpontjaként is szerepel.

A csíkkarcfalvi farm a Bartalis testvérek – Levente és Attila – tulajdonában van. A 2000-es évek közepén vásárolták Németországból az első állataikat – a kiválasztást Kinda Zalán állattenyésztő mérnök végezte –, melyekkel egy SAPARD-támogatással felépített istállót népesítettek be. Az idők során a német eredetű szarvasmarhákat román pirostarka bikákkal keresztezték, az utódok genetikai értéke állandóan javult. Pillanatnyilag az átlagos napi tejtermelés meghaladja a harminc litert állatonként. Jelenleg közel kétszáz szarvasmarhájuk van a farmon – tudtuk meg Leventétől.

Az új istálló, melyben a fejőrobotokat felszerelték, önerőből épült fel, szabadtartásos rendszerű, középen etetőfolyosóval, itt osztják ki a tömegtakarmányokat. A trágyakihordás is automatizált, az istálló egyébként faszerkezetű, minden részletében az egyszerűségre törekedtek az építők.

Az istállólátogatás után bográcsgulyásra hívták a résztvevőket a vendéglátók, itt további beszélgetésekre adódott alkalom, többek között takarmánykészítő cégek, fagyasztott szaporítóanyagot előállító és forgalmazó vállalatok, agrárhitelt nyújtó bankintézmények képviselőivel is.