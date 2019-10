Előző írásunk

Elsősorban a brassói magyarságnak szól, de – akár kimondottan is – a háromszéki közönséget is megcélozza az október 24–27. között immár harmadik alkalommal szervezett Brassói Magyar Színházfesztivál – ezért hát a rendezvényt Sepsiszentgyörgyön is népszerűsítették a szervezők.