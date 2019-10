Rossz előjel

Stelian Ion, az MRSZ frakcióvezetője szerint a javaslatokat azért utasították el, mert a Pro Románia képviselője tartózkodott, az RMDSZ frakcióvezetője pedig nem volt jelen. Hozzátette: ez azt mutatja, hogy a leendő kormánynak nagyon gyenge támogatottsága lesz a parlamentben. „Az alkotmány kimondja: a kormánynak parlamenti támogatással kell rendelkeznie. Éppen ezért számunkra nyilvánvaló: ha van lehetőség előrehozott választásokat szervezni, azt most kell megtenni, most kell felvállalni, természetesen az elnökválasztás után, ezt a liberálisoknak is meg kell érteniük” – mondta Stelian Ion.