Dragnea keresetlevelében tájékoztatja a luxembourgi illetékeseket, hogy Dăncilă még EP-képviselőként csalást követett el, ugyanis helyi asszisztensének minimálbér után fizetett adót, holott az alkalmazott nem ennyit keresett. A szóban forgó helyi asszisztens az az Adriana Botorogeanu, aki nyakig érintett a fiktív alkalmazások ügyében, melyben Liviu Dragnea három és fél év letöltendő börtönbüntetést kapott. Dragnea mostani keresetlevele azzal áll összefüggésben, hogy minden áron bizonyítani akarja: az SZDP kongresszusán nem az előírásoknak megfelelően történt Viorica Dăncilă pártelnökké választása. A bukaresti bíróságon több eljárást is indított ez ügyben, egyelőre a várt eredmény nélkül. Dragnea szándéka ugyanis az, hogy saját ügyén keresztül bebizonyítsa, az SZDP teleormani szervezete 2006 és 2012 között illegálisan működött, ezért fel kell számolni. A teleormani szervezet jogszerűtlen működése, illetve részvétele a júniusi kongresszuson a teljes SZDP felszámolásához vezethet. Minden bizonnyal az sem véletlen, hogy Dragnea éppen a kampányra időzítette a Viorica Dăncilă esélyeit rontó vádaskodást. (Főtér)

SŰRŰSÖDNEK A MEDVETÁMADÁSOK. A Brassó megyei Viktóriaváros utcáin vasárnap medve kezdett ámokfutásba, több személyt is megsebesítve. Első áldozata egy 65 éves férfi volt, aki otthonából távozóban találkozott a medvével. Az állat megkarmolta az alkarján, majd tovább futott. Az utcán egy anyuka sétált a két gyermekével, akik szintén a rohanó medve útjába kerültek. A medve nekik rohant, mire a gyerekek a földre estek, ekkor sérültek meg. A helyi polgármester azt nyilatkozta, volt már arra példa, hogy megjelent egy-egy medve a város szélén, de a sűrűn lakott övezetekig eddig nem merészkedtek. Hargita megyében a Siménfalvához tartozó Tarcsafalván egy portára merészkedett be a nagyvad vasárnap éjjel, károkat okozva a gazdaságban. Három napon belül ez volt a negyedik eset Hargita megyében, amikor medve miatt riasztották a csendőrséget. Hozzánk közelebbi eset a szintén vasárnap esti: egy gépkocsi halára gázolt egy medvét a Kovászna és Vrancea megyét összekötő 2D jelzésű főúton, Ozsdola és Tulnici között. Mivel az incidens már a vranceai oldalon következett be, a medve tetemét a tulnici-i polgármesteri hivatal gyűjtötte be. (Agerpres, Főtér, Mediafax)

MÉGSEM ÚSSZA MEG? Egészen elképesztő, hogy 1989. decembere után 30 évvel csak Ion Iliescu, Gelu Voican Voiculescu és Iosif Rus maradt, aki felelni tud a forradalomnak nevezett rendszerváltás több mint 2000 áldozatáért. A vádlottak közül – mint ismert – többen is elhunytak, Petre Roman volt miniszterelnök és a Román Televízió volt bemondója, Teodor Brateş esetében pedig az emberiesség elleni bűncselekmények elkövetésére vonatkozó meggyőző bizonyítékok hiányában lezárták a nyomozást. A legfőbb ügyészség azonban tegnap bejelentette, utóbbi kettő ellen mégis folytatnák a bűnvádi eljárást, a dossziék lezárására vonatkozó katonai ügyészségi döntést pedig megalapozatlannak és törvénytelennek nevezte. (Főtér)

MINT A VADNYUGATON. Csak régi westernfilmekben látni olyan jelenetet, ami a Gorj megyei Polovragi-on történt vasárnap: ismeretlen tettesek házi készítésű robbanószerrel kirobbantották a falból a település központjában levő bankautomatát, majd távoztak vele. Az illetékesek szerint körülbelül 177 ezer lej, azaz 37 ezer eurónyi összeg lehetett az automatában. Polovragi polgármestere úgy kommentálta az esetet: ő már nem lepődik meg semmin. (Főtér)